Küçükbaştaki artış kırmızı et üretim ve tüketimine de olumlu yansıyacak

Çelik, küçükbaş hayvan sayısındaki artış ve sektörün gelecek dönem beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Küçükbaş hayvan sayısında yılın ilk yarısında, geçen yıl sonuna göre kaydedilen yüzde 6'lık artışın sektör açısından önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Çelik, gelecek yıllarda da artışın devam etmesi gerektiğini söyledi. Çelik, küçükbaş hayvan sayısının 58 milyon 206 bine ulaştığını, koyun sayısının haziran sonu itibarıyla 47 milyon 15 bin baş, keçi sayısının ise 11 milyon 191 bin baş olduğunu söyledi.

Artış üretim ve tüketime olumlu yansıyacak

Sektör olarak bu tablodan mutlu olduklarını dile getiren Çelik, "Elbette bu rakamları yeterli görmüyor, her yıl üzerine koyarak artırmak istiyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte Bakanlığımızın öncülüğünde var gücümüzle hayvan sayımızı daha fazla artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Öte yandan, küçükbaş hayvan sayısında kaydedilen artış kırmızı et üretim ve tüketimine olumlu yansıyacak. Ayrıca küçükbaş hayvancılık için sağlanan destekler de hayvan sayısının artmasını olumlu etkiledi." diye konuştu.

"Artış önümüzdeki yıllarda da devam edecek"

Sektör için nüfus başına bir küçükbaş hayvan ve küçükbaş hayvan et üretiminin yüzde 35'e çıkarılacağı hedefi doğrultusunda hayvan sayısındaki artışı değerli bulduklarını belirten Çelik, küçükbaş hayvancılığa verilen desteklerde yüzde 50 ve çoban desteğinde yüzde 125 artış sağlandığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Sağlanan desteklerle küçükbaş hayvan sayısının artması ülkemize ve sektörümüze büyük katkılar sağlamaktadır. Hayvan sayısının artması demek daha fazla üretmek, daha fazla tüketmek demektir. Verilen desteklerin yanı sıra yetiştiricilerimize küpe, küpeleme ve aşı desteğinin de sağlanması, hayvan popülasyonumuzun daha fazla artması yanında küçükbaş hayvan sayımızdaki artış eğilimini önümüzdeki yıllarda da devam ettirecektir."