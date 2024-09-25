Küçükçekmece Belediyesi ve SGK'dan 1,65 milyar liralık takas! Borçları sil pazaryerini al...

Küçükçekmece Belediyesi pazaryerini borçlarına karşılık SGK'ye devretme kararı aldı. Başkanlık teklifi ile gündeme alınan maddede, Halkalı İstasyon Mahallesi'nde yer alan ve mülkiyeti, belediye iştiraki Küçükçekmece İnşaat AŞ'ye ait olan arazinin, SGK'ye olan borçlar karşılığında takas edilmesi ve protokol imzalanması için Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye yetki verilmesi görüşüldü.

Teklif, meclisten oy birliği ile geçerek Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonları'na havale edildi. Komisyon toplantısı sonrası yeniden meclise gelen teklif, oy çokluğu ile geçti.

Pazaryerine 30 milyon lira masraf yapılmıştı

CHP Grup Başkanvekili Sedat Özkan, teklifin satış değil kamu kurumuna olan borç karşılığı takas olduğunu dile getirdi ve "Gizli saklı bir şey yok. Kamunun bizden istediği bir şeyi yerine getiriyoruz. Küçükçekmece için de doğru bir işlemdir" dedi.

KİTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve CHP Meclis Üyesi Fatih Üstünbaş, takasın 1 milyar 65 milyon liraya gerçekleşeceğini ve bu sayede aylık 24-25 milyon faiz yükünden kurtulacaklarını aktardı. Meclis gündemine getirilen diğer maddede ise ek ödenek teklifi de oy çokluğu ile kabul edildi.