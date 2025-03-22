Küçülme yayıldı, Alman çalışanlar çaresiz... Audi'den Siemens'e Almanya'da işten çıkarmalar sürüyor!

Almanya'nın bel kemiğini oluşturan şirketler, artan enerji fiyatları ve ihracata bağımlı Almanya ekonomisinde özel bir sorun olan dış talepteki düşüşe bağlı sert makroekonomik rüzgarlarla mücadele etmekte zorlanırken, ülke iki yıl art arda gerilemeden sonra bu yıl da zayıf ekonomik büyüme ortamına hazırlanıyor.

Almanya'da son 6 aya dair işten çıkarma verileri

* Otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'nun lüks otomobil markası Audi, 17 Mart'ta 2029'a kadar Almanya'da 7 bin 500 civarında kişinin işten çıkarılacağını duyurdu. Volkswagen Grubunun diğer lüks markası Porsche ise 3 bin 900 kişiyi işten çıkarmayı planlarken, 2025'in ikinci yarısında sendikalarla daha fazla işten çıkarma için müzakerelere başlayacağını duyurdu. Alman basınına göre Volkswagen, bu yıl sonuna kadar Cariad yazılım bölümünde 1600 personeli işten çıkarmayı planlıyor.

* Çelik üreticisi ve teknoloji firması ThyssenKrupp, 2030'a kadar 5 bin kişinin işten çıkarılmasının planlandığını bildirdi. Şirket, 6 Mart'ta da küresel otomotiv endüstrisindeki sürekli zorlu piyasa koşullarına atıfta bulunarak, işe alımları donduracaklarını ve otomotiv bölümünde 1800 kişiyi işten çıkarmayı planlandığını açıkladı.

* Otomotiv ve sanayi tedarikçisi Schaeffler, 5 Kasım'da otomobil üreticilerinden zayıf talep nedeniyle yeniden yapılanmaya giderek, 2 bin 800'ü Almanya'da olmak üzere Avrupa'da toplam 4 bin 700 kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu.

* Lastik ve otomobil parçaları üreticisi Continental, 18 Şubat'ta 2026 sonuna kadar araştırma ve geliştirme bölümünde 3 bin kişiyi işten çıkarma kararı aldı.

* Otomotiv sektörünün önemli tedarikçilerinden Bosch, 23 Kasım 2024'te dünya genelinde 5 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını, ayrıca üretim tesislerinde kısa mesaiye gidileceğini bildirdi.

* 2024 kasım ayında Mercedes-Benz, önümüzdeki yıllarda yıllık maliyetleri birkaç milyar Euro azaltmayı planladığını açıkladı. Şirket iş gücünü azaltmanın da bu stratejinin bir parçası olduğuna işaret etti.

* Almanya'nın ikinci büyük bankası Commerzbank da 13 Şubat'ta 2028'e kadar çoğunluğu Almanya'da olmak üzere 3 bin 900 kişinin işine son vereceğini duyurdu.

* Spor giyim üreticisi Puma 12 Mart'ta maliyet azaltma programı çerçevesinde dünya çapında 500 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

* Biyoteknoloji firması BioNTech, 10 Mart'ta 2027'ye kadar 950 ila 1350 tam zamanlı pozisyonda kesintiye gitmeyi planladığını duyurdu.

* Alman Posta İdaresi'nin (Deutsche Post) iştiraki DHL, 6 Mart 2025'te karındaki düşüşün ardından tasarruf etmek için Almanya'da bu yıl yaklaşık 8 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

* Deutsche Bank da geçen yıl maliyetleri düşürmek için 3 bin 500 destek personelini işten çıkarmasının ardından, 20 Mart’ta bu yıl 2 bin kişinin işine son verme kararı aldı.

Bilimsel araştırmalar ne diyor?

İstihdama yönelik yaptığı araştırma sonuçlarını açıklayan Köln Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü, Alman şirketlerinin sadece yüzde 17'sinin bu yıl daha fazla çalışanı işe almayı planladığını, yüzde 38'inin ise istihdamı azaltmayı düşündüğünü açıkladı. Sanayi şirketlerinin yüzde 44'ü istihdamı azaltmak isterken, sadece yüzde 14'ü yeni çalışan almayı planlıyor. Prognos Enstitüsü'nün Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği adına yaptığı araştırmaya göre, ülkede otomotiv endüstrisinde 2035'e kadar 140 bin iş kaybı yaşanacak.

Almanya Federal Eyaletler Temsilciler Meclisi, durgun ekonomiyi canlandırmak ve yeni bir Avrupa ortak savunma dönemi için altyapı, savunma ve iklim koruma yatırımlarına yönelik 500 milyar Euro'luk harcama artışı planını dün onayladı.