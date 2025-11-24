asgari ücret, 2026 asgari, 2026 asgari ücret, asgari ücret zam, asgari ücret ne kadar, asgari ücret olur

Milyonların gözü kulağı önümüzdeki ay başlayacak 2026 asgari ücret toplantılarında. Yeni yılda ücretlinin emeği karşılığında alacağı para, dolaylı yoldan pek çok kalemi de etkileyecek.

2025 yılında asgari ücret için net 22 bin 104 TL, brüt 26 bin 5 TL olarak belirlenmiş, işverene maliyeti de yaklaşık 30 bin 621 TL'ye ulaşmıştı.

Asgari ücret zammında mevcut senaryolar

2026 asgari ücret rakamı da enflasyon oranına göre belirlenecek. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) 2026 için hedeflediği yüzde 16'lık enflasyon oranına göre asgari ücret 25 bin 640 TL olarak hesaplanıyor.

TCMB'nin yüzde 31-33 aralığındaki yıl sonu hedefine göre, asgari ücret yüzde 31 oranıyla net 28 bin 956, yüzde 32 oranıyla net 29 bin 177, yüzde 33 oranıyla da net 29 bin 398 oluyor.

Öte yandan komisyonda işçi kesimini temsil eden Türk-İş ve Hak-İş, komisyonunun yapısı adil şekilde değiştirilmeden tekrar komisyona katılmayacaklarını belirtiyor.

Hangi tahminler konuşuluyor?

Sabah'ın haberine göre; kulislerde asgari ücret zammına ilişkin geçen yıl izlenen politika dile getiriliyor. Komisyon, 2024 yılında gerçekleşen enflasyon oranı yerine, 2025 yılı için hedeflenen enflasyon verisini dikkate almıştı.

Geçtiğimiz yıl yüzde 44 enflasyona karşın komisyon asgari ücrete yüzde 30 zam yapmıştı. Kulislerde bu yılda hükümetin yürütülen sıkı para politikaları doğrultusunda yine hedeflenen enflasyona göre karar verebileceği öne sürülüyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalara vurgu yapılarak, hükümetin yüzde 5'le 10'a kadar refah payı verildiği de anımsatılıyor. Bu durumda asgari ücrete yüzde 20 ve 25'ler seviyesinde zam yapılabileceği senaryosu öne çıkıyor.

Yüzde 20'lik zam halinde asgari ücret 26 bin 584 TL, yüzde 25 zam ile 27 bin 630 TL'ye çıkıyor.

Asgari ücret kıdem tazminatı tavanı, SGK idari para cezaları, engelli çalışan destekleri, doğum ve askerlik borçlanmaları, hizmet borçlanmaları, SGK teşvik limitleri, burs ve sosyal yardım kıstasları gibi birçok uygulama kalemlerini etkiliyor.