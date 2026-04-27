Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: F1’in kaldıraç etkisi nitelikli turist getirir

Türkiye, küresel spor or­ganizasyonlarında ye­niden güçlü bir pozis­yon alıyor. İstanbul Park'ta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı'nın katılımıyla İstanbul’un tekrar Formula 1 takvimine alınmasıyla ilgili ba­sın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Formula 1’in 2027 yılın­dan itibaren İstanbul Park’ta düzenleneceğini açıkladı.

“Hazırlığımızı en iyi şekilde yapacağız”

İstanbul Park'ın 2027 yılı itibariyle en az 5 yıl boyunca Formula 1 takvimine dahil edildiğini vurgulayan Bakan Ersoy, “Bakanlık ola­rak Formula 1’in kazanımla­rına odaklanıyoruz. Formu­la 1’in, turizm talebini yüzde 6 artırdığını görüyoruz. Tatil destinasyonu için daha önce o şehri düşünmemiş kişiler için Formula 1 tercih sebe­bi oluyor. Formula 1’in resmi hesaplarındaki toplam takip­çi sayısı 114 milyondan faz­la. 2025 yılında toplam etki­leşim 2,3 milyar” dedi.

İstanbul’un iki kıtanın bir­leşme noktası olduğunun altı­nı çizen Kültür ve Turizm Baka­nı Mehmet Nuri Ersoy, şehrin tarihinden kültürüne, doğasın­dan mutfağına kadar dünyanın en önemli merkezlerinden bi­ri olduğunu söyledi. Formula 1 yarışlarının ülke ve şehir tanıtı­mı için çok önemli olduğunu di­le getiren Bakan Ersoy, “Dersi­mizi çalışıp hazırlığımızı en iyi şekilde yapacağız. Singapur’da yapılan son yarışı inceledik. Bu yarışta 300 bin 614 seyirciyle Singapur tarihinin en yüksek katılımı olmuştur. Konaklama konusunda rakamlar artmış­tır. Formula 1’in kaldıraç etki­sini İstanbul’a kanalize etmeli­yiz. Formula 1, nitelikli turisti getirir. Singapur verileri, yarış için gelenlerin toplam harcama­nın yüzde 40’ını oluşturduğunu ortaya koyuyor” diye konuştu.

Kaldıraç ekonomisi…

İstanbul’un Formula 1’in kal­dıraç etkisini ekonomik etkiye dönüştürmeye hazır olduğu­nu belirten Bakan Ersoy, şunla­rı kaydetti: “İmparatorlukların başkenti, medeniyetlerin buluş­ma noktası olan İstanbul, bu or­ganizasyona hazır. 5 yıllık pro­tokol, bu etkinin uzun soluklu olmasını sağlamaktadır. Tür­kiye Turizm Tanıtım ve Geliş­tirme Ajansı (TGA), Formula 1 yönetimi başta olmak üzere pek çok noktada ortak çalışmala­ra başladı. Yarış öncesinde he­def dış pazarlarda kapsamlı bir F1 kampanyası uygulayacağız. ABD, Asya ve Avrupa’daki pa­zarlarımız dâhil olmak üzere bugünden itibaren İstanbul’u, dünyanın iki kıtayı birleştiren tek Formula 1 şehri olarak lan­se edeceğiz. 2026 UEFA Avrupa Ligi finali, FIVB Milletler Ligi, CEV Kadınlar Avrupa Şampiyo­nası gibi organizasyonlara ev sa­hipliği yapacağız. 2032 Avrupa Şampiyonası’nı İtalya’yla bir­likte yapacağız. 2036 Olimpiyat adaylığımız, bu anlamda Türki­ye’nin vizyonunu ortaya koyu­yor. İlgi ve himayeleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bu or­ganizasyonu ülkemize döndü­ren bütün paydaşlara teşekkür ediyorum. Ülkemize ve İstan­bul’a hayırlı olsun.”

“Burası artık Türkiye’de adrenalinin merkezi olacak”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Formula 1’de daha önce görev alan herkesi dinleyerek yola çıktıklarını vurgulayarak, “Gençlerle bir araya geldiğimizde ‘Formula 1 gelecek mi?’ diye soruyorlardı. Dünyada çeşitli ülkelerde yapılan ve belli maliyetleri olan bir organizasyon. Büyük bir endüstri. Ama şu heyecanı anlatmak istiyoruz, burası artık gençler için bir çekim merkezi. Gençler, binlerce, milyonlarca genç tarafından takip edilen organizasyonun parçası olacaklar. Burası artık Türkiye’de adrenalinin, enerjinin merkezi olacak. Müthiş bir başlangıç” dedi. TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, uzun süren bir yolculuğun sonuna geldiklerini belirterek, bu hayalin 10 yıl önce başladığını belirtti.

106 yıllık Karaköy Palas yeniden hayat buldu

İstanbul’un kültür-sanat hayatına yeni bir soluk kazandıran Karaköy Palas, uzun yıllar farklı işlevlerle kullanılan bir yapıdan çağdaş üretim ve etkileşim alanına dönüştürülerek yeniden kapılarını açtı. Kültür Medeniyet Vakfı (KÜME) tarafından hayata geçirilen dönüşümle birlikte 106 yıllık yapı, sanatçılar ve sanatseverler için yeni bir buluşma noktası olarak konumlandırıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleştirilen program, KÜME Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Eren’in ev sahipliğinde düzenlendi. Açılışta, ArtıKÜME 2025 seçkisi ile vakfın veri temelli kültürel bellek çalışması olan ODAK projesi ve “ODAK 2025” basılı seçkisinin tanıtımı yapıldı. Selçuk Bayraktar’ın gençler için rol model olduğunu vurgulayan Ersoy, Bayraktar ailesinin yürüttüğü projelerin Türkiye’nin geleceği açısından önemine dikkat çekti. Bakanlık olarak kültür-sanat alanında yürütülen çalışmalara da değinen Ersoy, farklı sanat dallarını destekleyen yarışmalar, sergiler ve projelerle sanatçılara alan açıldığını belirtti. Ersoy, aynı zamanda dijitalleşme kapsamında geliştirilen veri tabanları ve envanter projeleriyle kültürel mirasın kayıt altına alındığını ve erişimin kolaylaştırıldığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı.