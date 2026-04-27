Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: F1’in kaldıraç etkisi nitelikli turist getirir
İstanbul Park en az 5 yıl boyunca Formula 1 yarış takvimine dâhil edilirken, hedef turizm ve milyarlarca dolarlık ekonomik katkı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, organizasyonun sadece pistle sınırlı kalmayıp şehrin tamamına ekonomik katkı sunduğunu belirterek, “Formula 1’in kaldıraç etkisini İstanbul’a kanalize etmeliyiz. Formula 1, nitelikli turisti getirir” dedi.
Türkiye, küresel spor organizasyonlarında yeniden güçlü bir pozisyon alıyor. İstanbul Park'ta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı'nın katılımıyla İstanbul’un tekrar Formula 1 takvimine alınmasıyla ilgili basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Formula 1’in 2027 yılından itibaren İstanbul Park’ta düzenleneceğini açıkladı.
“Hazırlığımızı en iyi şekilde yapacağız”
İstanbul Park'ın 2027 yılı itibariyle en az 5 yıl boyunca Formula 1 takvimine dahil edildiğini vurgulayan Bakan Ersoy, “Bakanlık olarak Formula 1’in kazanımlarına odaklanıyoruz. Formula 1’in, turizm talebini yüzde 6 artırdığını görüyoruz. Tatil destinasyonu için daha önce o şehri düşünmemiş kişiler için Formula 1 tercih sebebi oluyor. Formula 1’in resmi hesaplarındaki toplam takipçi sayısı 114 milyondan fazla. 2025 yılında toplam etkileşim 2,3 milyar” dedi.
İstanbul’un iki kıtanın birleşme noktası olduğunun altını çizen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şehrin tarihinden kültürüne, doğasından mutfağına kadar dünyanın en önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Formula 1 yarışlarının ülke ve şehir tanıtımı için çok önemli olduğunu dile getiren Bakan Ersoy, “Dersimizi çalışıp hazırlığımızı en iyi şekilde yapacağız. Singapur’da yapılan son yarışı inceledik. Bu yarışta 300 bin 614 seyirciyle Singapur tarihinin en yüksek katılımı olmuştur. Konaklama konusunda rakamlar artmıştır. Formula 1’in kaldıraç etkisini İstanbul’a kanalize etmeliyiz. Formula 1, nitelikli turisti getirir. Singapur verileri, yarış için gelenlerin toplam harcamanın yüzde 40’ını oluşturduğunu ortaya koyuyor” diye konuştu.
Kaldıraç ekonomisi…
İstanbul’un Formula 1’in kaldıraç etkisini ekonomik etkiye dönüştürmeye hazır olduğunu belirten Bakan Ersoy, şunları kaydetti: “İmparatorlukların başkenti, medeniyetlerin buluşma noktası olan İstanbul, bu organizasyona hazır. 5 yıllık protokol, bu etkinin uzun soluklu olmasını sağlamaktadır. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Formula 1 yönetimi başta olmak üzere pek çok noktada ortak çalışmalara başladı. Yarış öncesinde hedef dış pazarlarda kapsamlı bir F1 kampanyası uygulayacağız. ABD, Asya ve Avrupa’daki pazarlarımız dâhil olmak üzere bugünden itibaren İstanbul’u, dünyanın iki kıtayı birleştiren tek Formula 1 şehri olarak lanse edeceğiz. 2026 UEFA Avrupa Ligi finali, FIVB Milletler Ligi, CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. 2032 Avrupa Şampiyonası’nı İtalya’yla birlikte yapacağız. 2036 Olimpiyat adaylığımız, bu anlamda Türkiye’nin vizyonunu ortaya koyuyor. İlgi ve himayeleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bu organizasyonu ülkemize döndüren bütün paydaşlara teşekkür ediyorum. Ülkemize ve İstanbul’a hayırlı olsun.”
“Burası artık Türkiye’de adrenalinin merkezi olacak”
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Formula 1’de daha önce görev alan herkesi dinleyerek yola çıktıklarını vurgulayarak, “Gençlerle bir araya geldiğimizde ‘Formula 1 gelecek mi?’ diye soruyorlardı. Dünyada çeşitli ülkelerde yapılan ve belli maliyetleri olan bir organizasyon. Büyük bir endüstri. Ama şu heyecanı anlatmak istiyoruz, burası artık gençler için bir çekim merkezi. Gençler, binlerce, milyonlarca genç tarafından takip edilen organizasyonun parçası olacaklar. Burası artık Türkiye’de adrenalinin, enerjinin merkezi olacak. Müthiş bir başlangıç” dedi. TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, uzun süren bir yolculuğun sonuna geldiklerini belirterek, bu hayalin 10 yıl önce başladığını belirtti.
106 yıllık Karaköy Palas yeniden hayat buldu
İstanbul’un kültür-sanat hayatına yeni bir soluk kazandıran Karaköy Palas, uzun yıllar farklı işlevlerle kullanılan bir yapıdan çağdaş üretim ve etkileşim alanına dönüştürülerek yeniden kapılarını açtı. Kültür Medeniyet Vakfı (KÜME) tarafından hayata geçirilen dönüşümle birlikte 106 yıllık yapı, sanatçılar ve sanatseverler için yeni bir buluşma noktası olarak konumlandırıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleştirilen program, KÜME Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Eren’in ev sahipliğinde düzenlendi. Açılışta, ArtıKÜME 2025 seçkisi ile vakfın veri temelli kültürel bellek çalışması olan ODAK projesi ve “ODAK 2025” basılı seçkisinin tanıtımı yapıldı. Selçuk Bayraktar’ın gençler için rol model olduğunu vurgulayan Ersoy, Bayraktar ailesinin yürüttüğü projelerin Türkiye’nin geleceği açısından önemine dikkat çekti. Bakanlık olarak kültür-sanat alanında yürütülen çalışmalara da değinen Ersoy, farklı sanat dallarını destekleyen yarışmalar, sergiler ve projelerle sanatçılara alan açıldığını belirtti. Ersoy, aynı zamanda dijitalleşme kapsamında geliştirilen veri tabanları ve envanter projeleriyle kültürel mirasın kayıt altına alındığını ve erişimin kolaylaştırıldığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı.