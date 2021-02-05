Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan sinemalara 16 milyon TL destek

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren sinema sektörüne Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 15,9 milyon TL'lik destek verileceği bildirildi.

“Yerli Film Gösterim Desteği” kapsamında 74 ilde 159 sinemaya 100'er bin lira nakit desteği verileceği açıklanırken, başvuruda bulunan tüm illerin desteklendiği, toplam destek tutarının ise 15,9 milyon TL olduğu ifade edildi.

Daha önce alınan kararla da, “eğlence vergisi” 1 Haziran 2021’e kadar sıfıra indirilmişti.

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından yapılan açıklamada, “Koronavirüs salgınından dolayı halen kapalı olan sinema salonlarımız çok zor günler geçiriyor. 'Sinemasız Şehirler' oluşmaması adına SİSAY ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar neticesinde sinemalarımız artık rahat bir nefes alacaklar. Çok hızlı ve etkili önlemler alarak sinema salonlarına can suyu sağlayan Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a ve Sinema Genel Müdürlüğümüze tüm sektör adına teşekkürlerimizi sunarız.” denildi.