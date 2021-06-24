Kültürel miraslar Heritage İstanbul’da buluştu

‘Geçmişe Gelecek Sağla’ mottosuyla kültürel zenginliğimizi ve insanlığa miras kalan değerleri yaşatarak, bunların korunması ve sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarılmasını ülke ve dünya gündemine taşımak amacıyla düzenlenen Heritage İstanbul Fuar ve Konferansı, 23-25 Haziran tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında düzenleniyor. Fuara, 36’sı yurt dışından, 131 firma katılım gösterdi. 7 bin ziyaretçiye ulaşması bekleniyor. İtalya ve Avusturya’dan oluşan iki ülke pavilyonu kurulan fuarda, Belçika, İsveç ve Nijerya olmak üzere beş farklı ülkeden katılımcılar yer aldı. Fuarın yanı sıra konferansta 26 oturum, miras bölümünde 21 sohbet ve 8 atölye çalışması da yapılıyor.

Türkiye’nin en eski markası da fuarda yer aldı

Nesiller boyu yaşayan markaların katılım gösterdiği ‘Bize Miras Marka’ bölümünün bu yılki onur konuğu 244 yıllık Ali Muhiddin Hacı Bekir markası oldu. Marka, kendi içinde oluşturduğu ‘Yaşayan Müze’ konsepti ile ziyeretçilere faaliyetleir hakkında bilgi Verdi. Doğal Miras bölümünde ise, anıtsal nitelik taşıyan ve korunmaya değer yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarını kayıt alarak projeyi yürüten Komili, Anıt Zeytin Ağaçlarının Binlerce Yıllık Köklerinin hikâyesini ziyaretçilerele paylaştı.

Sergi alanları, konferanslar, miras sohbetleri ve atölyelerle ziyaretçilerine kültürel ve tarihi anlar yaşatan Heritage İstanbul, hibrit fuar deneyimi de sundu. Fuarda, konuşma yapan TG Expo Heritage Projeleri Kurucusu Osman Murat Akan, ‘Yedi ülkenin bir araya geldiği dünyadaki en prestijli platformlardan Avrupa Miras Fuarları (Herifairs) ağına dâhil olduk. Herifairs tüm katılımcılarımıza orta ve uzun vadede büyük yarar sağlayacak. İtalya ile Türkiye arasında oluşacak işbirliklerine vesile olduk. Önümüzdeki yıllarda iki farklı fuar yapmayı planlıyoruz. Yeniliklerimiz sürüyor” diye konuştu.

TG Expo tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen Heritage İstanbul; Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından destekleniyor.