Kulüpler için kritik döneme girildi

02 Nisan 2020

Ceyhun KUBURLU

TÜRK futbol endüstrisi için kritik süreç başladı. Yayıncı kuruluşa 20 Mart’ta fatura kesen kulüpler henüz Mart ayı ödemelerini almadı. Yasal süreç 6 Nisan’da son buluyor.

Kulüplerin bu ay ödeme almaması durumunda personel ve futbolcu maaşlarını ödememesi gündeme gelecek. Kulüplerin şuan için tek gelir kalemi yayın hakları kaldı. Ancak bu konuda da yayıncı kuruluş kulüplere her hangi bir açıklama yapmadı. Kulüpler şuan için bir girişimde bulunmuyor.

Kulüpler en son yayıncı kuruluştan 6 Mart’ta ödeme aldı. Ancak daha sonra maçların yayınlanmaması ve lig başlama tarihinin de belirlenmemesi nedeniyle kulüpler ve yayıncı kuruluş arasında şu an için çözüme kavuşmuş bir durum bulunmuyor. Ancak bazı kaynaklara göre yayıncı kuruluşun bu ay ödeme yapmayacağı belirtiliyor. Kulüpler ise en azından bu ay ödeme alıp bir sonraki ay tekrar masaya oturmak istiyor.