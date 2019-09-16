Kümaş Avusturyalı RHI Magnesita'ya satılıyor

16 Eylül 2019

Gözde Girişim, Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş,nin satışı için Yıldız Holding ve RHI Magnesita NV arasında bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzaladığını duyurdu.

Geçtiğimiz yıl Yıldız Holding'in, Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.’yi yaklaşık 500 milyon dolarlık işletme değeri üzerinden satmak için yerli yabancı şirketlerle görüşmelere başladığı iddia edilmişti.

Kümaş'ın yüzde 51'lik hissesini elinde bulunduran Gözde Girişim, anlaşmaya ilişkin detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimle duyurdu. Gözde Girişim'in KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Şirketimiz tarafından KAP'a yapılan özel durum açıklamalarında, portföy şirketlerimizden Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'nin (Kümaş) muhtemel stratejik alıcılara satışına yönelik şirket yöneticilerimize yetki verildiği ve bu kapsamda çalışmaların devam ettiği duyurulmuştu.

Bugün itibariyle, Kümaş'ın potansiyel satış sürecine ilişkin olarak; Şirketimiz, Yıldız Holding A.Ş. ve RHI Magnesita N.V. arasında Kümaş'ın hisse devrine ilişkin bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalanmıştır. İşlemin tamamlanması, nihai sözleşmeler üzerinde mutabakata varılması ve gerekli yasal izin süreçlerinin tamamlanmasına bağlıdır."

1972 yılında kuruldu

Doğal manyezit cevherinden endüstriyel hammadde üreticilerinden KÜMAŞ Manyezit Sanayi A.Ş, 1972 yılında halka açık bir anonim şirket olarak Eskişehir'de kuruldu. 1976 yılında sinter manyezit üretimine başlayan şirket, tuğla fabrikası da 1990 yılında faaliyete geçti.

Şirkettin ürettiği endüstriyel hammaddeler arasında sinter manyezit, fused manyezit, fused oksikrom ve kalsine manyezit türevi ürünleri yer alıyor. Aynı zamanda da tuğla ve harç tesislerinde nihai ürün olarak manyezit, dolomit ve alümina esaslı refrakter tuğla ve harçları üretimi yapıyor. Şirketin yüzde 51'lik hissesi Gözde Girişim, kalan paylar ise Yıldız Holding'in bünyesinde

RHI Magnesita hakkında



Avusturya'nın başkenti Viyana merkezli RHI Magnesita, ateşe dayanıklı ürünler, sistemler ve hizmetler konusunda dünyann önde gelen şirketleri arasında yer alıyor. 2018 yılında 3 milyar euro gelir açıklayan şirketin hisseleri Londra Borsası'nda işlem görüyor.