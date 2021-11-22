“Kur artışı şirketlerimizi aşırı ucuzlattı, fırsatı kaçırmak istemeyen yabancılar var”

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları kurucularından eğitimci yazar Hüsamettin Aydın, vefatının birinci yıldönümünde, Gölbaşı kampüsünde düzenlenen “Özgürlük, Kurumlar ve Ekonomi” başlıklı panelle anıldı.

Moderatörlüğünü Dr. Burcu Aydın Özüdoğru’nun yaptığı panelde, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, Koç Üniversitesi Global Source Danışmanı Dr. Murat Üçer ile Bilgi Üniversitesi’nden Murat Sağman değerlendirmelerde bulundu.

“Büyümeye karşılık kalkınma sağlanamıyor”

Ekonomide hata yapıldığının farkına varıldığı durumlarda bile hatada ısrar edildiğini söyleyen Prof. Dr. Burak Arzova, “Her seferinde aynı şeyi yapıp farklı sonuç bekliyoruz” dedi. Arzova, son dönemlerde imalat sanayindeki büyümeye karşılık kalkınmanın sağlanamadığını bildirdi.



Kurumsal yapılardaki erozyon yüzünden yabancı sermayenin yatırımı tercih etmediğinin altını çizen Arzova, buna karşılık kur hareketliliği yüzünden aşırı ucuzlayan şirketleri kaçırmak istemeyen yabancıların bulunduğunu, mevcut dönemin bunlar için inanılmaz fırsatlar sunduğunu aktardı. Arzova, insanların sermayesini koruma aracı olarak kurları gördüğünün altını çizerken, “Bu dönemde en büyük sıkıntı, sermayeyi kaybetme riskidir.” dedi.

Üçer: Büyüme var ama kalitesiz

Türkiye’nin son 20 yılda ortalama yüzde 5,5 civarında büyüdüğünü belirten Koç Üniversitesinden Dr. Murat Üçer, buna karşılık kalitesiz büyüme olduğuna yönelik yaklaşımlar bulunduğunu bildirdi. Türkiye’de gelir dağılımının 2002-2006 döneminde nispeten dengeli olduğunun altını çizen Üçer, “Merkez Bankası’nın bağımsızlığı ve bankaların yapılandırılmasıyla önemli adımlar atılmıştı” dedi.

Şirketlerde verimliliğin olmadığını ve her sıkışmada kredinin devreye girdiğini belirten Üçer, “Eğer fabrika ayarlarına geri dönülürse şansımız var, tekrar büyüyebiliriz” diye konuştu. Gelişmiş ülkelerde 40 yıl sonra enflasyon riski ortaya çıktığını söyleyen Murat Üçer, bunun da dünyada yeniden faiz riskini getirebileceğini bildirdi.

Sağman: Öngörülemeyen ortamda yatırım olmaz

Finansal piyasalar açısından özgürlüğün çok önemli olduğuna değinen Murat Sağman ise öngörülebilir olmayan ortamda yatırımın olmayacağını söyledi. Merkez bankalarının bağımsızlığının çok önemli olduğuna vurgu yapan Sağman, Rusya örneğini verdi ve atama ile gelse de ülkede Merkez Bankası başkanının bağımsız karar alabildiğini anlattı. Murat Sağlan, TL’deki değer kaybının enflasyonist etkileri olacağını ifade etti.