Kur artışından hangi şirket nasıl etkilendi?

Ufuk KORCAN / PARANIN ROTASI

Uygulanan para politikasının sonucu olarak alternatifsiz kalan hisse senedine ilgi her geçen gün artıyor. Yüksek enflasyonist ortamda parasının değerini korumak isteyenler Borsa İstanbul’a yönelirken hisse senedi yatırımı yapan yerli yatırımcı sayısı 3.3 milyona ulaşmış durumda. Sermaye piyasalarının tabana yayılması anlamında bu artış her ne kadar olumlu olsa da yeni yatırımcıların büyük bölümü maalesef ‘tüyolara’ göre hareket ediyor. Buradan bir kez daha hatırlatalım, hisse senedi yatırımına uzun vade bakılmalı ve özellikle temel analizden yoksun dedikodulara göre karar alınmamalı. Aksi durumda edilecek zararın telafisi için uzun yıllar beklemek zorunda kalınabilir.

Uzun vade düşünen kazanıyor

Borsada başarılı bir yatırımın ilk kuralı doğru hisse seçimiyle başlıyor. Büyüme hikayesi olan, kârlı bir şirketin yatırımcısını hayal kırıklığına uğratma ihtimali çok düşük. Geçtiğimiz haftalarda bu sayfada yer verdiğimiz borsanın aylar itibarıyla 5’er yıllık performansı analizi de yine borsanın uzun vadede yatırımcılara kaybettirmediğini ortaya koymuştu. Hem içeride hem de dışarıda yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler şirketleri farklı şekilde etkileyebiliyor. Örneğin kurlarda yaşanan artış, döviz fazlası olan şirketlerin bilançolarına pozitif etki yaparken döviz açık pozisyonu olanlara negatif yansıyor.

3. ÇEYREKTE %11 YÜKSELDİ

Borsa İstanbul’da yatırımcılar açıklanmaya başlanacak üçüncü çeyrek bilançolarını beklemeye başladı. Geçmiş iki çeyrekte bilanço dönemleri hisse bazlı hareketleri artırdığına şahitlik ettik. Üçüncü çeyrek bilançoları da yine hisse bazlı hareketleri artırabilir. Ziraat Yatırım, döviz kurlarının üçüncü çeyrek bilançolarına olası etkilerini analiz eden bir rapor açıkladı. Temmuz-ağustos-eylül aylarını kapsayan yılın üçüncü çeyreğinde, Türk Lirası’na göre dolar yüzde 11, Euro yüzde 2.3 kazandı. Bu oranlar ikinci çeyrekte sırasıyla yüzde 13.8 ve yüzde 7.4 olarak gerçekleşmişti. Euro/dolar paritesindeki gerileme nedeniyle geçmiş dönemlere göre bu çeyrek Euro cinsi açık pozisyonu olan şirketler daha az olumsuz etkilenecek. Öte yandan ana karşılaştırma dönemi olan 2021 yılının üçüncü çeyreğinde TL’ye göre dolar yüzde 1.6 değer kazanırken Euro yüzde 0.5 değer kaybetmişti.