Kur desteği uzadı, Mersin’de beklenti büyüdü

Türkiye Cumhuriyet Mer­kez Bankası’nın ihracat­çı firmalara yönelik döviz dönüşüm desteği uygulamasının süresini 31 Temmuz 2026’ya ka­dar uzatma kararı, üretim ve dış ticaret cephesinde olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Ancak ihracat, lojistik ve üretim merkezlerinden biri olan Mer­sin’de sektör temsilcileri, mev­cut adımın önemli olmakla birlik­te yeterli olmadığını belirtiyor. İş dünyası temsilcileri, ihracatçıla­rın öngörülebilirliğe ihtiyaç duy­duğunu vurguladı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başka­nı Hakan Sefa Çakır, uygulama­nın uzatılmış olmasını üretici ve ihracatçı adına olumlu bir nefes alma payı olarak değerlendirdiği­ni söyledi. Çakır, “Ancak finans­mana erişimin daraldığı, enf­lasyonist baskıların sürdüğü ve küresel pazarlarda rekabetin kı­zıştığı bu zorlu dönemde, bu süre­nin çok daha ileri bir tarihe kadar uzatılması gerektiğine inanıyo­ruz. Döviz dönüşüm desteği, fir­malarımızın önlerini görebilme­leri, maliyet hesabı yapabilmele­ri ve dış pazarlara rekabetçi fiyat verebilmeleri açısından adeta bir kalkan görevi görmektedir. Sa­yın Hisarcıklıoğlu’nun da altını çizdiği gibi; mevcut küresel şart­larda beklentimiz uygulamanın en uzun süreye uzatılması ve kur destek oranlarının rekabet gü­cümüzü artıracak şekilde yuka­rı yönlü revize edilmesidir” dedi.

“Kısa vadeli destekler belirsizlik yaratıyor”

Türkiye'nin dünyaya açılan ka­pısı, üretim ve lojistik üssü olan dünya kenti Mersin’de, hammad­de tedarikinden navlun bedelle­rine kadar tüm operasyonlarının doğrudan döviz hareketleriyle entegre çalıştığını aktaran Çakır, “Bu bağlamda, desteklerin kısa vadeli periyotlarla sınırlandırıl­masının veya kesilmesinin yara­tacağı belirsizlik ve likidite sıkı­şıklığı, kentimizin ve dolayısıyla ülkemizin ihracat çarklarını ya­vaşlatacak, uluslararası arenada pazar kayıplarına yol açacaktır. Ekonomi yönetimimizden bek­lentimiz; dış pazarlardaki dişe diş rekabet ortamında ihracatçı­mızı yalnız bırakmamak adına, 31 Temmuz'a kadar uzatılan bu desteğin mümkün olan en uzun vadeye yayılması ve kur destek oranlarının reel sektörün ihtiya­cına cevap verecek seviyelere çı­karılmasıdır” ifadesini kullandı.

“Destek oranı en az yüzde 5 olmalı”

Mersin Ticaret Borsası Yöne­tim Kurulu Başkanı Ö. Abdullah Özdemir de Döviz Dönüşüm Des­teğinin üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi izleyen ülke­miz açısından yalnızca ihracat­çı ve sanayici firmalar için değil, aynı zamanda piyasaların sağlık­lı ve istikrarlı işleyişi bakımın­dan da büyük önem taşıdığını kaydetti. Özdemir, “Üretim ma­liyetlerinin yükseldiği, özellikle sanayi ihracatçılarının rekabet gücünün risk altında olduğu bu dönemde beklentimiz; döviz dö­nüşüm destek oranının en az yüz­de 5’e çıkarılmasıydı. Ayrıca, kü­resel belirsizlik ortamının devam ettiği dikkate alındığında, uygu­lama süresinin en az 1 yıl olması­nı umuyorduk. Diğer yandan, Ti­caret Bakanlığı’nın bu konudaki çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında, özel­likle üyelerimizin de faaliyet gös­terdiği ve stratejik önem taşıyan tarım ve gıda sektöründe döviz dönüşüm destek oranının artı­rılması ve uygulama şartlarının iyileştirilmesi yönünde atılacak adımlar hem sektörümüze hem de ülke ve il ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

“Beklentilerimiz devam ediyor”

Tarsus ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Teke ise “Döviz dönüşüm desteğinin de­vam etmesi yönündeki çağrımı­zı ve üyelerimizden gelen talep­leri ısrarla gündemde tuttuk. M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun güçlü temsil ve lobi faaliyetleri netice­sinde, Türkiye Cumhuriyet Mer­kez Bankası tarafından alınan uzatma kararı iş dünyamız adı­na son derece önemli ve yerinde bir adımdır” ifadelerini kullandı. Başkan Teke, daha önce yaptık­ları açıklamada da ‘mevcut yüz­de 3’lük döviz dönüşüm desteği­nin hem oran itibarıyla yetersiz kaldığını hem de uygulama şart­larının reel sektör açısından ağır işlediğini’ yineleyerek, uzatma kararının yanı sıra destek meka­nizmasının daha etkin hale geti­rilmesinin önemine dikkat çekti.