Kur desteği uzadı, Mersin’de beklenti büyüdü
Merkez Bankası’nın döviz dönüşüm desteğini temmuza kadar uzatma kararı Mersin iş dünyasında olumlu karşılandı. Ancak sektör temsilcileri, rekabet gücünün korunması için destek süresinin uzatılmasını ve oranların artırılmasını talep ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ihracatçı firmalara yönelik döviz dönüşüm desteği uygulamasının süresini 31 Temmuz 2026’ya kadar uzatma kararı, üretim ve dış ticaret cephesinde olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Ancak ihracat, lojistik ve üretim merkezlerinden biri olan Mersin’de sektör temsilcileri, mevcut adımın önemli olmakla birlikte yeterli olmadığını belirtiyor. İş dünyası temsilcileri, ihracatçıların öngörülebilirliğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, uygulamanın uzatılmış olmasını üretici ve ihracatçı adına olumlu bir nefes alma payı olarak değerlendirdiğini söyledi. Çakır, “Ancak finansmana erişimin daraldığı, enflasyonist baskıların sürdüğü ve küresel pazarlarda rekabetin kızıştığı bu zorlu dönemde, bu sürenin çok daha ileri bir tarihe kadar uzatılması gerektiğine inanıyoruz. Döviz dönüşüm desteği, firmalarımızın önlerini görebilmeleri, maliyet hesabı yapabilmeleri ve dış pazarlara rekabetçi fiyat verebilmeleri açısından adeta bir kalkan görevi görmektedir. Sayın Hisarcıklıoğlu’nun da altını çizdiği gibi; mevcut küresel şartlarda beklentimiz uygulamanın en uzun süreye uzatılması ve kur destek oranlarının rekabet gücümüzü artıracak şekilde yukarı yönlü revize edilmesidir” dedi.
“Kısa vadeli destekler belirsizlik yaratıyor”
Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı, üretim ve lojistik üssü olan dünya kenti Mersin’de, hammadde tedarikinden navlun bedellerine kadar tüm operasyonlarının doğrudan döviz hareketleriyle entegre çalıştığını aktaran Çakır, “Bu bağlamda, desteklerin kısa vadeli periyotlarla sınırlandırılmasının veya kesilmesinin yaratacağı belirsizlik ve likidite sıkışıklığı, kentimizin ve dolayısıyla ülkemizin ihracat çarklarını yavaşlatacak, uluslararası arenada pazar kayıplarına yol açacaktır. Ekonomi yönetimimizden beklentimiz; dış pazarlardaki dişe diş rekabet ortamında ihracatçımızı yalnız bırakmamak adına, 31 Temmuz'a kadar uzatılan bu desteğin mümkün olan en uzun vadeye yayılması ve kur destek oranlarının reel sektörün ihtiyacına cevap verecek seviyelere çıkarılmasıdır” ifadesini kullandı.
“Destek oranı en az yüzde 5 olmalı”
Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Abdullah Özdemir de Döviz Dönüşüm Desteğinin üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi izleyen ülkemiz açısından yalnızca ihracatçı ve sanayici firmalar için değil, aynı zamanda piyasaların sağlıklı ve istikrarlı işleyişi bakımından da büyük önem taşıdığını kaydetti. Özdemir, “Üretim maliyetlerinin yükseldiği, özellikle sanayi ihracatçılarının rekabet gücünün risk altında olduğu bu dönemde beklentimiz; döviz dönüşüm destek oranının en az yüzde 5’e çıkarılmasıydı. Ayrıca, küresel belirsizlik ortamının devam ettiği dikkate alındığında, uygulama süresinin en az 1 yıl olmasını umuyorduk. Diğer yandan, Ticaret Bakanlığı’nın bu konudaki çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında, özellikle üyelerimizin de faaliyet gösterdiği ve stratejik önem taşıyan tarım ve gıda sektöründe döviz dönüşüm destek oranının artırılması ve uygulama şartlarının iyileştirilmesi yönünde atılacak adımlar hem sektörümüze hem de ülke ve il ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.
“Beklentilerimiz devam ediyor”
Tarsus ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Teke ise “Döviz dönüşüm desteğinin devam etmesi yönündeki çağrımızı ve üyelerimizden gelen talepleri ısrarla gündemde tuttuk. M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun güçlü temsil ve lobi faaliyetleri neticesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından alınan uzatma kararı iş dünyamız adına son derece önemli ve yerinde bir adımdır” ifadelerini kullandı. Başkan Teke, daha önce yaptıkları açıklamada da ‘mevcut yüzde 3’lük döviz dönüşüm desteğinin hem oran itibarıyla yetersiz kaldığını hem de uygulama şartlarının reel sektör açısından ağır işlediğini’ yineleyerek, uzatma kararının yanı sıra destek mekanizmasının daha etkin hale getirilmesinin önemine dikkat çekti.