Kur dönüşümünde bankalara komisyon ertelemesi

Bloomberg HT’nin haberine göre, dövizden TL’ye dönüşüm oranı, 15.04.2022 itibarıyla yüzde 10'a, 08.07.2022 itibarıyla yüzde 20'ye ulaşan bankalara 2022 sonuna kadar döviz zorunlu karşılıklardan alınan yıllık yüzde 1,5 komisyon uygulanmayacağı belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz zorunlu karşılık komisyon muafiyeti için dövizden TL'ye yüzde 10 ve yüzde 20 dönüşüm oranları için daha önce Ocak ve Mart tarihlerini vermişti.