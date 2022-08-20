Kur korumalı mevduat yatırım için hala cazip mi?

Ufuk KORCAN / PARANIN ROTASI

Piyasalar uzun zamandır kendi gündemiyle hareket ediyordu. Borsa tarihi zirvelerini yenilerken dolar/TL paritesi 17.96 seviyelerini geçemiyordu. Bu süreçte Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine ara vermesi ve mevcut politika faizi seviyelerini belli bir süre koruyacağı beklentisi etkiliydi. Ancak geçen hafta yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında Merkez Bankası yine sürpriz yaparak 100 baz puanlık indirime gitti. Bu karar sonrasında dolar hızla 18 TL’nin üzerine çıkarken borsada kısa vadeli şok çabuk atlatıldı ve endeks 3.000 puanı aştı.

Her türlü bakiye artıyor

Merkez Bankası’nın bu kararı sonrasında riski sevmeyen tasarruf sahipleri için bir durum değerlendirmesi yapmakta fayda var. Bildiğiniz gibi geçen yılın son günlerinde Türk Lirası’ndan dövize yöneliş hızlanmıştı ve kurlarda her gün rekor yükselişler oluyordu. TL’den dövize giden paranın önünü kesmek hatta döviz hesaplarında çözülme yaratmak için kur korumalı mevduat (KKM) ürünü piyasaya sunulmuştu. Hem TL hem de döviz yatırımcısı bu ürüne büyük ilgi gösterdi.

Neden göstermesin? Kurlardaki artış faiz getirisinin üzerinde olunca aradaki fark hesaplara yatırılıyor, şimdiye kadar henüz olmadı ama kurda olası gerilemede faiz geliri alıyorsunuz. Yani bakiyeniz vade sonunda her türlü yükseliyor.

Enflasyona yetişemedi

KKM’yi tercih edenlerin yılbaşından bu yana elde ettikleri getiri ile 7 aylık enflasyon rakamlarına bir bakalım. Yılbaşında birikimlerini KKM’ye yatıran bir kişi, aslında kurlarda yaşanan artış kadar yani yüzde 35 civarında getiri elde etti. TÜİK son olarak temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Arada ağustos ayında geride bıraktığımız 20 gün gözardı edildiğinde Tüketici Fiyatları Endeksi’nde yüzde 45.7’lik artış oldu. Yani parasını KKM’de değerlendirenler yılbaşından bu yana enflasyonun yaklaşık 10 puan altında bir getiri sağladı. Kişilerin gıda ağırlıklı kendi enflasyonları düşünüldüğünde aslında fark çok daha fazla. Başka bir ifadeyle KKM yatırımcısı enflasyona karşı kendini koruyamadı.

Kur artışına karşı koruma

Hisse senedi gibi riskli varlıklara yatırım yapmak istemeyenler için aslında KKM’den başka bir adres de yok. Faize dayalı enstrümanların tamamı KKM’den daha az getiri sundu. Peki, bundan sonrası için durum ne?

Merkez’in sürpriz faiz indiriminin ardından yeni indirimlerin olacağına yönelik beklentiler kuvvetlenmiş durumda. Dolayısıyla faiz indirimlerinin devamı kurlarda yukarı yönlü hareketi destekleyecektir. KKM de böyle bir ortamda yatırımcısı için ‘güvenli liman’ olacak ve kurdaki artışlara karşı koruma kalkanı görmeye devam edecek.

Dolarda yükseliş sürecek mi?

Paritenin 17,07 TL’nin üzerinde kalması yüksek olduğu anlamına gelecek. teknik anlamda yükselişi açıklayan en temel etken. Bu seviyenin üzerinde kalması ilk aşamada 18,25 direncine doğru bir hareketlenmeyi beraberinde getirebilir. Zirve seviyesinin aşılması durumunda paritede olası yukarı hareketlerin devam etme riski var. Bu sebeple parite üzerinde teknik anlamda bir rahatlamadan bahsedebilmesi için öncelikle 17,07 TL’nin altına inilmesi şart. Ancak asıl rahatlamanın 3 Ocak 2022 tarihinde başlayan yükseliş trendinin kırılması ile alınabileceği unutulmamalı. Bu trendin destek noktası da bu hafta için 16,29 TL seviyelerine denk geliyor.

Yılsonuna kadar % 38 getirinin şartı

Merkez Bankası’nın 100 baz puanlık faiz indirimi kararının ardından yılsonu dolar kuru tahminlerinde yukarı yönlü revizeler olup olmayacağı merak ediliyor. Fransız banka Societe Genarale, 22 TL olan yılsonu dolar kuru tahminini karar sonrasında değiştirmedi. Ancak çok sayıda analist, Türk Lirası’nın önümüzdeki süreçte baskı altında kalacağı görüşünde. KKM’de uygulanan faiz de politika faizinin +3 puan üzerinde belirleniyordu. İndirim sonrasında KKM’de yüzde 17 olan faiz yüzde 16’ya çekilebilir. Bu rakamlardan yola çıkarsak yılın geri kalanında KKM yatırımcısının getirisini yine kurlar belirleyecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla geride kalan 4.5 aylık süreçte doların yılı 22 TL’den kapattığı varsayımına göre KKM’de yüzde 21.5, 25 TL’ye göre ise yüzde 38 getiri sağlayabilir.

Başabaş nokta: 19.20 TL

Şimdi de KKM’nin faiz getirisine bakalım. KKM’de faizin yüzde 16’ya inmesi durumunda yüzde 4.3 civarı olan 3 aylık net getiri, yüzde 4’e yaklaşacak. Hesaplamayı 4.5 vade üzerinde yaparsak dolar kuru ile faiz getirisinin başabaş noktası 19.20 TL’ye denk geliyor. Yani yılsonunda 19.20 TL’nin üzerinde bir kur seviyesi olması halinde aradaki fark hesaplara yatırılacak. 19.20 TL’nin altında bir kur seviyesi ise faiz getirisinin daha yüksek olduğu anlamına gelecek.

Borsa İstanbul’da kritik seviyeler

Enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyenlerin son zamanlarda ilgisinin arttığı Borsa İstanbul’da yükseliş sürüyor. Teknik anlamda oldukça önemli bir trend direnci olan 2.800 puan seviyesini aşan BİST 100 Endeksi’nde yukarı yönlü hareket devam ediyor. Daha önce direnç noktası olarak çalışan bu trend çizgisi endeks için bundan sonra önemli bir destek trendi olarak çalışacak gibi gözüküyor. Bu hafta için ise bu trendin olası destek noktası 2.813 puan seviyesine denk geliyor. Yani endeks açısından bu trend çizgisinin üzerinde kalındığı sürece inişli çıkışlı bir fiyat seyri de olsa şu an için ana trendden yukarı yönlü olduğu söylenebilir. Olası geri çekilmelerde ise bu trend desteğinin altına gelinmesi endeks için 2.700 puan seviyesindeki yatay destek noktasının test edilme riskini ortaya çıkarabilir. Bu seviyenin altında ise 2.400-2.420 puan bandında bulunan destek bölgesi bulunuyor.