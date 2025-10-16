Kur korumalı mevduatta düşüş sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş bu hafta da devam etti.

Verilere göre, söz konusu hesapların toplamı 266,6 milyar TL'den 239,5 milyar TL'ye geriledi. Aynı dönemde krediler 21 trilyon 199,7 milyar TL'den 21 trilyon 245,4 milyar TL'ye, mevduatlar ise 24 trilyon 691,5 milyar TL'den 24 trilyon 707,9 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 199,7 milyar TL'den 2 trilyon 618,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartı bakiyeleri ise 2 trilyon 538,8 milyar TL'den 2 trilyon 545,7 milyar TL'ye çıktı.

BDDK verilerine göre, takipteki alacak tutarı da 504 milyar TL'den 508,6 milyar TL'ye yükseldi.

Açıklanan rakamlar, 10 Ekim ile biten haftaya ait verileri kapsıyor.