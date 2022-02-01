Kur korumalı mevduatta iki yeni düzenleme

Hüseyin GÖKÇE

TL Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapılarak, Merkez Bankası bankaların mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili kılındı. Aynı değişiklik altın hesaplarından mevduat ve katılma hesabına dönüşler için de geçerli olacak. Ayrı bir tebliğle de yurt dışında yaşayan vatandaşların dövizleri ise Merkez Bankası tarafından satın alınarak, Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesabına aktarılması hükme bağlandı.

Tebliğ, 21 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayınlandığında, bu kapsamda açılacak mevduat hesaplarına bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında faiz uygulanamayacağı hükme bağlanmış ancak üst sınır belirtilmemişti. Yeni düzenleme ile tebliğin 4’üncü maddesine bir fıkra eklenerek, Merkez Bankası bu hesaplara uygulanacak mevduat faizinin üst sınırını belirleme konusunda yetkilendirildi.

Altın Hesaplarının TL Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında tebliğde de değişiklik yapılarak, Merkez Bankası mevduat hesabına uygulanacak azami faiz oranlarının belirlenmesinde yetkilendirildi.

“YUVAM hesabında döviz bazında anapara korunacak”

YUVAM hesabıyla ilgili ise ayrı bir tebliğ yayınlandı. Buna göre, YUVAM hesaplarının vadeleri Merkez Bankasınca yayımlanacak usul ve esaslarda belirlenecek. Aynı şekilde dönüştürülen döviz kurları üzerinden anaparasına ve vade gruplarına göre sağlanacak ilave getiri oranları da Merkez Bankası tarafından belirlenecek.

Vade sonunda hesap sahibinin vade sonu kuru üzerinden hesaplanan döviz bazında anaparası ile Merkez Bankasınca sağlanacak ilave getiri tutarı toplamını elde etmesi esas olacak. Katılma hesaplarında ise katılım bankacılığı esasları geçerli olacak.

Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması ve kur farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz/kâr payından yüksek olması durumunda, kur farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kâr payı düşülerek hesaplanan tutar ile Merkez Bankasınca sağlanacak ilave getiri tutarı Merkez Bankasınca mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılacak.