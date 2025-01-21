Kur Korumalı Mevduatta uzun vade sona erdi
Dövizdeki yükselişi sınırlamak ve TL’ye olan talebi artırmak için Aralık 2021’de devreye giren Kur Korumalı Mevduat sisteminde sona geliniyor. Görevini tamamlayan KKM adım adım rafa kalkarken, Merkez Bankası 6 ve 12 aylık vadelerin sona erdiğini paylaştı. Sistem Türkiye tarihinde daha önce de farklı modellerle denemişti.
Ali YILDIRIM
Türkiye ekonomisine damga vuran kararlardan biri olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi rafa kalkıyor. Daha önce de bu sistem farklı modellerle denenmişti. Aralık 2021’de yeniden devreye alınan ve bu sefer ismine KKM denilen sistemle birlikte kurdaki dalgalanma biraz olsun dinmiş ve döviz hesapları adım adım TL’ye döndürülmüştü. Sistemin hayata geçmesinin açıklanmasının ardından TL bundan oldukça pozitif etkilenerek neredeyse yüzde 40 seviyesinde değer kazanmıştı.
Aralık 2021’de 16 lira seviyesinde olan dolar bir anda 11 lira seviyelerine kadar indi. Sistem o süreçte tahmin edildiği gibi çalıştı. Piyasaların o dönemde kur riskini almak istememesi karşısında kamu bir anlamda devreye girerek döviz riskini üstlendi. Düşük reel faize rağmen en azından dövize hücum engellendi. Mayıs 2023’teki seçimlerin ardından yeni ekonomi yönetiminin ilk işi KKM’yi adım adım bitirmek oldu. Şimdi ise alınan kararla birlikte, 6 ve 12 aylık hesap açma işlemleri sona erdi.
6 ve 12 ay vadeler sona erdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 6 ve 12 ay vadeli Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesabı (KKM) açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırılmasına karar verdi. TCMB'nin internet sitesinde Kur Korumalı Mevduat hesaplarına ilişkin basın duyurusu yayımlandı. Kur Korumalı Mevduat hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında açılış ve yenileme işlemlerinde vade sürelerinin kısıtlandığı belirtilen duyuruda “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadeleri kullanıldı.
Her fırsatta KKM’den çıkış mesajı verildi
Mayıs 2023’te yapılana Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler sonrasında ise ekonomi yönetiminde büyük bir değişim yaşandı. Ekonominin direksiyonuna Mehmet Şimşek yeniden geçti. Şimşek bu süreçte her fırsatta KKM’den çıkış mesajlarını verdi.
Bunu piyasalara zarar vermeden yapmak isteyen Şimşek, önce rezervleri güçlendirmeyi sonra da kademe kademe çıkışı sağlamak istiyordu. Adım adım düzenlemeler gerçekleşti. Hazine’den yapılan ödemelerin bütçe açığına verdiği yükü azaltmak amacıyla ödemelerin tamamı Merkez Bankası'na devredildi. KKM sisteminden çıkış teşvik edildi. Türk lirası mevduat faizleri artışa geçti.
KKM faizleri düşürüldü. Bankaların da KKM hesapları için Merkez Bankası'na yatırması gereken zorunlu karşılıklar yükseltildi. Böylece hem bankaların KKM iştahı kalmadı hem de vatandaşın ilgisi gittikçe düştü. Kasım 2024’te açıklamalarda bulunan Şimşek, “Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları'ndan çok büyük ihtimalle çıkış yakındır. Uyguladığımız program sayesinde KKM’den güçlü bir şekilde çıkış sağlıyoruz” demişti.
“72 haftadır kesintisiz geriliyor”
En son Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, KKM'ye dair son verileri paylaştı. Şimşek KKM'nin toplam mevduat içindeki payının yüzde 26,2'den yüzde 5,9'a gerilediğini aktardı. 9 Ocak 2025’te sosyal medya üzerinden grafik paylaşan Şimşek, KKM stokunun 72 haftadır kesintisiz olarak gerilediğini belirtti. Şimşek’in paylaşımı şöyle devam etti: “KKM stoku, 2023 yılı ağustos ayındaki zirve değeri olan 3,4 trilyon liradan 1,1 trilyon liraya düştü. KKM'nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 26,2'den yüzde 5,9'a geriledi. Makro finansal istikrarı güçlendirecek, Türk lirasına güveni artıracak politikalarımıza devam edeceğiz."
“Seçimlerden bu yana 213 milyar dolar iyileşti”
Ekonomistler de KKM ile ilgili sosyal medya hesapları üzerinden yorumlarda bulundu. Ekonomist Ali Hakan Kara, “Merkez Bankası’nın negatif net rezervler ve KKM yoluyla üzerine aldığı döviz riski seçimlerden bu yana 213 milyar dolar iyileşti” dedi. Ekonomist İris Cibre ise “KKM çıkış stratejisi devam KKM artık sadece 3 ay vadeli yapılabiliyor o da 31 Ağustosta hesabınızda dolar varsa. KKM stoku 30,1 milyar dolar. Büyük yoğunluğu, tahmini, zaten 3 aylık. Fakat kapatıyoruz dediklerinde geride 1 yıl bekleyecekleri bakiye kalsın istemiyorlar belli ki” yorumunda bulundu.