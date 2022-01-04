Kur korumalı mevduatta yasal altyapı sağlanıyor

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna eklenen geçici maddeye göre; bankalar nezdinde 21 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasında açılan TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarına aktarılmak üzere Merkez Bankasına nakit kaynak aktarmaya veya bu amaçla bankalara özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç etmeye ve ihraç edilecek senet ile ihraç yapılacak bankaları belirlemeye, özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ve nakit kaynak aktarımı için Bakanlık bütçesinden mevcut ya da açılacak tertiplere ödenek eklemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Bu kapsamda ödenecek destek tutarını ve hesaplama yöntemini , destekten yararlanacak gerçek kişi kapsamını, hesap türlerini, vadeleri, limitleri,hesapların vadeden önce kapatılması durumuna yapılabilecek kesintileri, uygulamaya ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Kanun teklifiyle , Merkez Bankası Kanunun Para-kredi konusunda Bankanın görev ve yetkilerini düzenleyen 40’ncı maddesine “ banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal , hak ve varlıklar hacdilemez, üzerlerine ihtiyati tedbir veye ihtiyacı haciz konulamaz” fıkrası ekleniyor.

İdari Yargılama Usulü Kanununda yapılan değişikliğe göre, vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde 50’si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulmasına karar verilemeyecek.

BOTAŞ tarafından Bakanlık görüşü alınarak bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğalgaz satışı fiyatı uygulanacak.

Müteahhitlere fiyat farkı verilecek

4734 Sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan ve teklifin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam eden veya teklifin yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin TL üzerinden yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin TL üzerinden yapılan sözleşmelerde 1 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen kısımlar için yine bu tarihlerde ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks, 1 Temmuz 2021 tarihinden önce yapılan işlerde ise 2021 Haziran ayına ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve sözleşme fiyatları kullanılarak yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ek fiyat farkı verilecek.

Memur ve emeklilerin maaşlarında yapılan artışa ilişkin yasal düzenleme de yasa teklifinde yer alırken BES’te devlet katkısını yüzde 30’a çıkarılması da düzenleniyor.