Kur Korumalı Mevduat'tan yeni rekor

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 101 milyar 992 milyon lira artarak 8 trilyon 618 milyar 443 milyon liraya çıktı BDDK tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 7 Nisan itibarıyla 101 milyar 992 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 8 trilyon 516 milyar 451 milyon liradan 8 trilyon 618 milyar 443 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat geçen hafta 153 milyar 724 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,54 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 10 trilyon 112 milyar 487 milyon lira oldu. Tüketici kredileri tutarı, 7 Nisan itibarıyla 7 milyar 867 milyon lira artışla 1 trilyon 280 milyar 80 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 397 milyar 59 milyon lirası konut, 66 milyar 329 milyon lirası taşıt ve 816 milyar 692 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 35 milyar 506 milyon lira artarak 1 trilyon 80 milyar 723 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 7 milyon lira azalarak 577 milyar 28 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 298 milyar 318 milyon lirası taksitli, 278 milyar 710 milyon lirası taksitsiz oldu.

MB'den bankalara talimat

Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerinin işlem yapmak isteyen bankalarla doğrudan gerçekleştirilebilmesine karar verdi. Buna göre, döviz piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalar, telefon aracılığıyla doğrudan anlık fiyat (forward kur) vererek MB ile Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz alım-satım işlemi gerçekleştirebilecek.

Bununla birlikte işlem miktarı en az 1 milyon euro veya dolar olmak üzere işlem miktarı 500 bin euro veya dolar olarak artırılabilecek. MB bankalara, döviz alış kurunun işlem kurundan düşük olması halinde ise bankalar MB’ye kur farkını Türk lirası üzerinden ödeyecek.

MB rezervleri üç haftada 7 milyar dolar geriledi

Merkez Bankası’nın net rezervleri üçüncü haftada da gerilemeyi sürdürdü. Üç haftada rezervlerdeki düşüş 7 milyar dolara ulaşırken brüt rezervi de 121 milyar dolar oldu. Merkez Bankası brütdövizrezervleri, 1 milyar 756 milyon dolar azalışla 68 milyar 491 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 31 Mart’ta 70 milyar 247 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.