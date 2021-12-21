Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dönemi başladı

Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşların kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için yeni ürün devreye alındı. Dövize Endeksli Türk lirası mevduat olarak adlandırılan hesabın adı değişti; “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” oldu.

Nasıl İşleyecek?

Sadece gerçek kişiler bu hesabı açtırabilecek. Hesabın faizi en az Merkez Bankası politika faizi kadar olabilecek. Vade dolduğunda elde edilen faiz geliri ile vade boyunca kur değişimi oranı karşılaştırılacak. Hangisi daha yüksek ise o uygulanarak nema verilecek. Ayrıca, vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır. Bu üründeki gelirden stopaj kesintisi yapılmayacak.

Kişiler, 3,6,9 ve 12 ay vadeyle hesap açabilecek. Vadeden önce hesap bozulursa bu hak kaybedilecek ve hesap vadesiz hesaba dönüşecek. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek.

Hangi kur uygulanacak?

Dövizin TL’ye çevrilmesi sırasında ve kur farkı hesaplamaları için Merkez Bankası’nın ilan ettiği kurlar kullanılacak.

Merkez Bankası her gün saat 11.00’de bu mevduata özel ABD doları döviz alış kuru açıklayacak.

Sisteme isteyen her banka katılabilecek. Ancak, henüz katılım bankalarına yönelik bir yöntem geliştirilmedi. Açıklamada, katılım bankaları için de bir çalışma yapıldığı bildirildi.