Kur riski, Denizli’de tartışılacak

09 Aralık 2019

Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve üyelerinin iş birliği ile düzenlenen “İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi” konulu panellerin yedinci ve sonuncusu Denizli’de gerçekleştirilecek. 12 Aralık 2019 tarihinde Denizli İhracatçılar Birliği Raşit Güntaş Konferans Salonu’nda yapılacak panelde uzmanlar; Türkiye ekonomisi ve para politikalarındaki gelişmeler ışığında şirketlerin “kur riski”ni nasıl yönetecekleri konusunda katılımcılara bilgi ve deneyimlerini aktaracak.

Borsa İstanbul A.Ş. Türev Piyasalar ve Ürün Geliştirme Yöneticisi Kerem Aksoy’un moderatör ve panelist olarak yer alacağı panelde, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Coşan Yeğenoğlu ve Global Menkul Değerler A.Ş. VİOP Birim Müdürü Engin Küçük de panelist olarak yer alacak.

Ayrıca Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, “Türkiye Ekonomisindeki Güncel Gelişmeler” ve KMPG Türkiye Denetim ve Güvence Hizmetleri Direktörü Muharrem Karataş “Kur Riskinden Korunmanın Mali Tablolarda Gösterimi” konuları hakkında bilgilerini aktaracak.

Kur riski taşıyan ihracatçı şirketlerin çalışanlarının, yatırımcıların ve konuya ilgi duyanların bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen “İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi” paneli, ihracatçılar birliği, sanayi ve ticaret odası, iş insanları derneklerinin üyeleriyle, banka ve aracı kurum çalışanlarının katılımına açık olacak.



TSPB tarafından yapılan açıklamada, Birlik üyelerinin panel öncesinde ve eş zamanlı olarak ihracat yapan şirketlerin üst düzey yöneticileri ile 1 saatlik B2B görüşmeler yapacağı da belirtildi.