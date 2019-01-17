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Kur riskinden kaçmak isteyen vadeyi kıstı

Piyasada kur kaynaklı risk endişesi ile vadeler ciddi oranda kısaldı. Birçok tedarikçi, uzun vadelerle iş yapmaktansa mal vermemeyi tercih ediyor. (Selenay Yağcı)

Kur riskinden kaçmak isteyen vadeyi kıstı
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