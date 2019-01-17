Kur riskinden kaçmak isteyen vadeyi kıstı
Piyasada kur kaynaklı risk endişesi ile vadeler ciddi oranda kısaldı. Birçok tedarikçi, uzun vadelerle iş yapmaktansa mal vermemeyi tercih ediyor. (Selenay Yağcı)
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