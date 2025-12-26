Kuraklık verimi düşürmüştü... TMO'nun stokları gelecek hasat dönemine kadar yetecek mi?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, 2025 yılına güçlü devir stokuyla girdiklerini belirterek, "Hem TMO'daki hem de özel sektördeki öngördüğümüz stoklar, yeni hasat dönemine kadar ülkemizi idare edecek seviyededir." dedi.

Güldal, TMO'nun bu yılki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulunarak, gelecek hedeflerini anlattı.

Mayıs sonunda başlayan hasat döneminin ardından haziranda TMO'nun başta hububat olmak üzere alım fiyatlarını açıklamaya başladığını hatırlatan Güldal, bu yıl kuraklığın etkisinin ciddi manada hissedildiğini söyledi.

Güldal, 2025 yılının, söz konusu kuraklığa bağlı olarak üreticiler için verimde, ülke genelinde de rekoltede kaybın gerçekleştiği bir yıl olduğuna dikkati çekerek, "Bu noktada TMO, Türkiye'de 600'e yakın alım noktasında geçmiş yıllarda olduğu gibi hazırlığını yaptı ve alımlarını gerçekleştirdi" ifadesini kullandı.

TMO'ya arz edilen ürünlerin tamamını alma imkanı bulduklarını, ürün bedellerini ödediklerini vurgulayan Güldal, şöyle devam etti:

"Dünya genelinde 2025 yılı, hububatta önemli verim artışının yaşandığı, buna bağlı olarak en yüksek üretimlerin olduğu bir seneydi. Türkiye'de kuraklıkla zirai don etkisinden dolayı verimde, üretimde ve rekoltede kayıp yaşanmasına rağmen, çok şükür ülkemize yetecek kadar hem devir stoklarımızla hem de üretim miktarıyla ciddi problem olacak bir durum yaşanmadı."

Güldal, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2025 hasadında da TMO'nun 87 yıllık tecrübesiyle üreticinin yanında olduğunu, yeni dönem hazırlıklarının da başladığını bildirdi.

"Hububat ekim alanlarında artış var"

Bu yılın ekim ve kasım aylarının kuraklık belirtileriyle geçirildiğini, buna rağmen hububat ekilişlerinin yüzde 90'a ulaştığını aktaran Güldal, şöyle konuştu:

"Son yıllarda istikrarlı hububat politikaları sayesinde Türkiye'de hububat ekim alanlarında bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Bu iyiye işaret. Geçmişte bir miktar gerileme söz konusu olmuştu ama son yıllarda artış devam ediyor. Özellikle 2025 yılı sonbaharındaki ekilişlerde buğday, ekmeklik buğday ve arpada ciddi artış olduğunu değerlendiriyoruz. Bu noktada üreticilerimizin beklentisi, yağışların devam etmesi yönünde. Burada en önemli şey ocak ve şubat aylarındaki kar yağışları. Dolayısıyla böyle güçlü bir beklenti var. İnşallah hem karın hem de normal yağışların dengeli ve istikrarlı gelmesi halinde 2026 yılı hasadına da güçlü bir şekilde girmiş olacağız."

Alımı yapılan ürünler ve üreticilerine yönelik ödemelere ilişkin de bilgi veren Güldal, muhtelif ürünleri aldıklarını ve almaya da kısmen devam ettiklerini bildirdi.

Güldal, üreticilere şu ana kadar 64 milyar liranın üzerinde bir ödeme gerçekleştirdiklerini belirterek, son gelen ürünlerin ödemesiyle 65 milyar lirayı aşacaklarını dile getirdi.

"Yeni hasat dönemine kadar istikrarlı süreç devam edecek"

Son yıllarda TMO'nun kendi stoklarında bulunan ürünlerden devir yaparak bir sonraki sezona girdiğine dikkati çeken Güldal, bunun ülkenin güvence stokları olduğunu söyledi.

Güldal, bu yıla da güçlü devir stokuyla girdiklerine işaret ederek, "Hem TMO'daki hem de özel sektördeki öngördüğümüz stoklar, yeni hasat dönemine kadar ülkemizi idare edecek seviyededir. Dünyada da bu noktada herhangi bir kriz söz konusu değil. Beklenmeyen bir lojistik veya başka problemler olmadığı sürece 2025-2026 sezonunda yeni hasat dönemine kadar istikrarlı bir süreç devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Fındıkta üreticilerin yanında olacak şekilde bir referans fiyat açıkladıklarını hatırlatan Güldal, özellikle zirai dondan dolayı bu üründe yüzde 40 civarında verim kaybı olduğunu dile getirdi.

Güldal, ürünün az olmasının, fiyatların TMO'nun belirlediği 200 liralık referans fiyatın üzerine çıkmasına neden olduğuna dikkati çekerek, bu durumun devam ettiğini bildirdi.

⁠"Son günlerde gelen yağışlar olumlu etkiledi"

Özellikle son yıllarda kuraklık riskini daha sık yaşamaya başladıklarını vurgulayan Güldal, bu kapsamda üreticilere ekiliş zamanlarında uygun tohum çeşitlerini kullanmaları önerisinde bulundu.

Güldal, üreticilerin mutlaka TARSİM sigortalarını yaptırmaları gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kuraklık artık bizim tarımsal üretimimizde sık karşılaştığımız bir afet olmaya başladı. Tarım, iklimsel değişikliklere, dış etkilere son derece maruz kalan bir sektör. Uygun tohum seçimi, toprak hazırlığı, bitki gelişimindeki gübreleme, toprak temizliği, ot temizliği gibi tüm tedbirleri alarak iyi bir bakımla verimi yükseltmek, kaliteli ürün üretmek mümkün. Kaliteli ürünün değerinin daha yüksek olduğunu ifade ediyoruz ve biz de kaliteye bağlı fiyatlama yapıyoruz. Dolayısıyla üreticilerimiz bu tedbirlere dikkat etsinler. 2026 yılından ümitliyiz. Sonbahar yağışlarından sonra son günlerde gelen yağışlar durumu olumlu etkiledi. Hasatta ve hasat öncesindeki yağışların da faydası olacağını değerlendiriyoruz. 2026'da bereketli bir sezon temenni ediyorum."