Kuraklıktan etkilenen çiftçilerin borçlarına erteleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak’ta “MFA Kocayusuf Maske Fabrikası Açılış Töreni”nde yaptığı konuşmasında, kuraklığın oluştuğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarının sonuçlarına göre çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının ertelendiğini duyurdu.

Erdoğan, Kuraklık Sigortası'nda TARSİM devlet desteğinin önümüzdeki yıl yüzde 70'e, hasar ödeme oranının da yüzde 80'e çıkarıldığını açıkladı.

Kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerine verim kayıplarına göre dekara 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapılacak. Mazot-gübre, sertifikalı tohum kullanım desteği ile dekara 151 liraya kadar destek verilecek.

Ayrıca Erdoğan, 31 bin sanatçıya 250 milyon lira, tiyatro sektörüne de 25 milyon lira destek sağlanacağını duyurdu.