Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik başladı: Küçükbaş 10 binTL , büyükbaş 80 bin TL
Kurban Bayramına sayılı günler kala hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Erzurum'un Oltu ilçesinde hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar 10 bin TL'den başlarken büyükbaş kurbanlıklar 80 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Hayvan satıcıları, fiyat artışının kendilerinden değil, artan maliyetlerden kaynaklandığını söylüyor.
Erzurum'un Oltu ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik başladı.
Vatandaşlar kurbanlıklarını temin etmeye çalışırken, küçükbaş hayvanlar 10 bin TL'den başlıyor, büyükbaş kurbanlıklar 80 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
Hayvan satıcıları, fiyat artışının kendilerinden değil, artan maliyetlerden kaynaklandığını belirtirken, alıcılar da bütçelerine uygun kurbanlık arıyor.
Yetkililer, denetimlerin sıkılaştırıldığını ve kurban pazarlarında sağlık kontrollerinin yapıldığını belirterek, vatandaşlara resmi kurban satış noktalarından alışveriş yapmaları yönünde uyarılarda bulundu.