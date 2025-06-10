ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği ekonomi politikası dolar fiyatları üzerinde doğrudan etkili olurken, Türkiye gibi yüksek enflasyonun yaşandığı ülkelerde vatandaşlar birikimlerini korumak için yabancı para birimlerini bir yatırım aracı olarak kullanma eğilimi gösteriyor.

Türkiye'de başta dolar ve Euro olmak üzere güncel döviz fiyatları bu nedenle sıradan vatandaşların da yakın takibinde...

İnsanlar sabahın ilk saatlerinde "1 dolar ne kadar oldu", "1 Euro kaç para" gibi soruları Google'a sorarak yanıt almaya çalışıyor.

Peki bugün dolar ve Euro fiyatları ne kadar? İşte 10 Haziran Salı günü güncel döviz fiyatları...

Sabah 07.45 itibarıyla 1 doların alış fiyatı 39,3151 lira, satış fiyatı ise 39,3383 lira.

Aynı saat itibarıyla 1 Euro’nun alış fiyatı 44,7777 lira, satış fiyatı ise 44,8258 lira.