Kurban Bayramı yaklaşıyor: Yem fiyatları ve bakım maliyetleri fiyatları etkiledi! Peki kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran cuma günü başlayacak. Bayram öncesi kurbanlık satışlarında hareketlilik başladı.



Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren Çayırbağ Hayvan Pazarı'nda hareketlilik, sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor ve öğle saatlerine kadar yoğun şekilde devam ediyor.

Satıcılar, fiyatların hayvanların sağlık durumu, yaşı, cinsi ve beslenme kalitesine göre değiştiğini belirtiyor.

Kurban fiyatları ne kadar?

Son dönemde yem fiyatlarındaki artışlar ve bakım maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle hayvan fiyatlarının önceki yıllara göre arttığı ifade ediliyor.

Kurbanlık alacak vatandaşlar ise hem fiyat hem de kalite açısından titiz davranıyor. Satıcılarla pazarlık yaparak bütçelerine uygun ve sağlıklı hayvanlar almaya çalışıyorlar.

Hayvancı Mehmet Şahin, "Kurbanlıklarımız şu an 70 bin ile 150 bin TL arasında satılıyor. Afyonkarahisar Çayırbağ hayvan pazarında her türlü kurbanlık bulunuyor" dedi.