Kurbanda ‘küçükbaş’a büyük ilgi

17 Temmuz 2020

ÖMER GÖREN

COVID-19 salgını ‘kurbanlık' tercihlerini de etkilemeye başladı. Hayvan besicileri ve sektör temsilcileri pandemi nedeniyle bu yıl diğer yıllara istinaden küçükbaş kurbanlığa rağbetin daha fazla olacağı görüşündeler. 900 ila 3000 lira arası olan küçükbaş hayvanların satışında patlama yaşanacağı tahmininde bulunan yetkililer, değeri 10100 bin lira aralığında düşünülen büyükbaş kurbanlık satışlarındaki durumu ise pek kestiremiyor.

Sektör temsilcileri pandemi nedeniyle birçok kişinin tatil planını ertelemesinin ve Suudi Arabistan'ın da belli sayıda hacı kabul edeceğini açıklamasıyla Türkiye'de kurban kesiminde yüzde 1020 civarında ciddi bir artış yaşanacağı görüşündeler. Aynı zamanda bu yıl kurbanlık bağışlarında da artış yaşanacak. 2019'da ortalama kurbanlık fiyatlarının küçükbaşta 900-1500 lira arasında, büyükbaşta 10 bin lira civarlarında olduğunu kaydeden yetkililerce bu yıl fiyatların; keçilerde 900-1000 lira, koyunlarda 1050-1500, koçlarda 2000-3000, sığırlarda 10-25 bin, boğalarda da 50-100 bin lira arasında olacağı kaydediliyor.

Üretici ve tüccar ‘Kurban'ı tercih ediyor

Kurbanlık hayvan sektörünün farklı bir alan olduğunu, Türkiye'de 18 milyon civarında büyükbaş hayvan varlığının bulunduğunu söyleyen Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB) Başkanı Kamil Özcan, “Hayvan ticareti yapan üretici ve tüccar hayvanlarını daha fazla fiyattan satma amacıyla Kurban Bayramı'nı tercih ederler. Mezbahada kesilen hayvanın kilo fiyatı bellidir, ama kurbanda arz ve talebe göre tahminidir. Bu yüzden kurban daha caziptir” şeklinde konuştu.

Kırmızı et tüketimi düştü, fiyatlar geriledi

Vatandaşların virüs nedeniyle hem kendi, hem de diğer insanların sağlıklarını tehlikeye sokmamak adına kurbanlarını özellikle bayramın birinci günü kesmekte ısrar etmemeleri uyarısında bulunan Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, pandemiden dolayı, turizm sektöründeki otellerin açılmaması nedeniyle et fiyatlarında yüzde 15-20 oranında düşüş yaşandığını söyledi. 1-2 ay öncesinde 38-40 liraya çıkan fiyatların şu günlerde bölgelere göre 32-35 bandında seyrettiğini belirten Tunç, “Ülkemize her yıl ortalama 40-50 milyon turist geliyor ve otellerdeki et tüketimi de buna bağlı olarak artıyordu. Tüketim olmayınca, üreticideki yetişmiş mala karşı satış noktalarında kayda değer bir pazarın olmaması fiyatların inmesine neden oldu” açıklamasını yaptı.

Tokalaşma ile pazarlığa son



Artan yem maliyetleri ile birlikte, koronavirüs etkilerinin yanı sıra bölgesel farklılıkların da fiyatlara yansıyacağının altını çizen, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik ise bayram sonrası ortalama canlı kilogram koyun fiyatlarının; kuyruklularda 24-25 lira, kuyruksuzlarda 26-27 lira arasında olacağını tahmin ettiklerini belirtti. Hayvanın vasfına göre fiyatların daha yüksek olabileceğini de sözlerine ekleyen Çelik, geçen seneki kurbanda yaklaşık 800 bin büyük, 2,7 milyon küçükbaş hayvanın kesildiği bilgisini verdi. Çelik, satıcılar ile müşteriler arasında adet olan tokalaşma pazarlığından pandemi nedeniyle uzak durulması gerektiğine işaret etti.