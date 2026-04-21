Kurbanlık fiyatları iki katına çıktı, üreticiler uyardı

Kurban Bayramı yaklaşırken, kurbanlık fiyatları maliyet artışlarının üretimi etkilemesiyle birlikte geçen seneye göre ciddi oranda arttı. Kurbanlık fiyatlarının kurban pazarlarında 800 bine dayandığı öğrenilirken, satıcılardan dolandırıcılıklara karşı önemli uyarılar geldi.

Kurbanlık seçiminde en önmeli kriter yaş

Kurbanlık seçiminde en önemli kriterlerden birinin yaş olduğunu vurgulayan kurbanlık satıcıları, davarın 1 yaşını, sığırın 2 yaşını geçmiş olması gerektiğini belirterek bunun için dişlere bakılmasını önerdi. Sığırın yaşının alt iki süt dişini döküp yerine kalıcı dişlerin çıkmasıyla anlaşılabildiğini anlatan büyükbaş kurban satıcısı Mithat Karaca, "Kurban seçerken 24 ayını tamamlamış olması, süt dişler dediğimiz alt iki dişlerini atmış olması lazım. Yani o iki dişin birbirinden ayrık olması lazım" dedi.

Küpe numarasından takip edilebiliyor

Kurban Bayramıyla beraber dolandırıcıların da sektör içerisinde vatandaşları ağlarına düşürmeye çalıştığını belirten Karaca "Sosyal medyadan müşteri topluyorlar, kurban kesimine gelince sıkıntı yaşanıyor. Hastalıklı ya da gebe hayvanlar satılabiliyor. Bu noktada veteriner kontrolü çok önemli. Aşıların ve karnelerin kontrolleri yapılıyor. Bakanlığın verdiği küpe numaralarına bakıyor vatandaşlarımız. Oradan da takip edilebiliyor" diye konuştu.

Kurbanlık fiyatları 800 bin TL'ye dayandı

Büyükbaş kurbanlık fiyatlarının bu yıl 800 bin liraya kadar çıktığını ifade eden Karaca şunları söyledi:

"Geçen sene ile bu sene arasında çok afaki bir fiyat farkı çıkabiliyor. Çünkü üretimde ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Geçen sene 90 ile 100 bin lira olan kurbanlıklar bu sene 180 hatta 200 bin lira bandına kadar yükseldi.

Kurbanlık fiyatları hayvanın canlı ağırlığına, beslenmesine, büyüklüğüne göre değişiyor. Küçükbaş kurbanlıklar 15 ile 25 bin lira arasında. Büyükbaş kurbanlık fiyatları da 150 bin liradan başlayıp 800 bin bandına kadar çıkıyor."