Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte hayvan pazarlarında da beklenen hareketlilik başladı. Binbir emek ve zahmetle yetiştirdikleri büyükbaş ile küçükbaş hayvanları pazara getiren yetiştiriciler, satışa başladı.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Gaziantepli vatandaşların kurbanlık telaşı başladı. Sinan Organize Besi Bölgesi’nde kurulan pazara giden vatandaşlar, kurbanlıklarını seçiyor.

Uygun fiyata kurbanlık bulmak için pazara giden vatandaşlar ile emeklerinin karşılığını almak isteyen hayvan yetiştiricileri arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Kurban Bayramı için kurbanlık hayvan almak için pazara giden vatandaşlar, bütçelerine uygun kurbanlık alabilmek için hayvan yetiştiricileri ve satıcılarla yoğun bir pazarlığa tutuşuyor.

Kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş ve büyükbaş fiyatları ne?

Hayvan pazarına gelen vatandaşlar, bütçelerine uygun kurbanlık bulabilmek için fiyat araştırması yapıyor.

Pazarda kurbanlık vasfı taşıyan dana kilogram fiyatı 290 TL, düve 275 TL ve inek ise 250 TL’den satışa sunuluyor. Küçükbaş kurbanlık hayvanlar ise 210 ile 220 TL arasında değişen fiyatlara satılıyor.

Önümüzdeki günlerde yoğunluğun artması bekleniyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki iller başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden getirdikleri kurbanlık hayvanları pazarda müşterileriyle buluşturan hayvan yetiştiricileri, pazarda başlayan yoğunluğun önümüzdeki günlerde artacağını dile getirdi.

Yetiştirmiş olduğu kurbanlıkları pazara getirdiğini belirten küçükbaş hayvan yetiştiricisi İsmail Yıldız, satışlardan umutlu olduklarını belirtti.

Kurbanlık satışlarının azda olsa başladığını belirten Yıldız, "Kurbanlık hayvan fiyatları bu yılda değişmedi. Geçen yılın fiyatlarıyla satıyoruz. Kurbanlık hayvan fiyatları bu yılda ucuz. Vatandaş kurbanlığını rahatlıkla alabilir. Bu yıl sadece büyükbaş hayvanların fiyatı yükseldi. Fakat küçükbaş hayvan fiyatları değişmedi. Küçükbaş kurbanlıklar 210 ve 220 liradan satılıyor. Üreticimiz bu sene kar etmedi. Vatandaş için elimizden geleni yaptık. Üretici olarak hayvancılığı bırakmadık, işimize devam ettik. Kar ve zarar etmemiz önemli değil. Hareketlilik şu an normal ve kalabalık var ama arife ile bayram günleri daha yoğun hareketlilik olur. Şu anda vatandaş kurbanlığını seçiyor ve belirliyor. Şu anda alım yok, işaretleme ve belirleme oluyor" dedi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de fiyatlar ne kadar?

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, kurbanlıkların fiyatlarının bölgelere göre değiştiğini ve bu yıl fiyatlarda geçen yıla göre ortalama yüzde 18 artış olacağını söylemişti.

İzmir'de, küçükbaş hayvanlar 18 bin TL'den başlayıp 23 bin TL'ye satılırken, büyükbaş hayvanın fiyatı ise cinsine ve ağırlığına göre 120 bin ile 300 bin TL arasında değiştiği öğrenildi.

İstanbul'da ise Et ve Süt Kurumu'nun 2025 yılı için belirlediği canlı hayvan kilogram fiyatlarına göre küçükbaş kurbanlık fiyatlarının 11 bin ile 25 bin TL arasında, Büyükbaş kurbanlık fiyatlarının ise 90 ila 250 bin TL arasında olması bekleniyor.

Ankara'da ise büyükbaş bir hayvanın 90 bin ile 250 bin TL arasında, küçükbaş kurbanlığın ise 10 bin ile 20 bin TL arasında satılması bekleniyor.