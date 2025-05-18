Kurbanlık satışında akılalmaz dolandırıcılık: Ava giderken avlandık

Antakya'da hayvancılıkla uğraşan ve yıllardır kurbanlık hayvan alım satımı yaparak geçimlerini sürdüren Mustafa Başak ile oğlu Nuri Başak, sosyal medya dolandırıcılarının oyununa düştü.

Kurban Bayramı öncesi hazırlık yapan besici Başak, sosyal medyada görüp beğendiği 2 danayı almak için bir şahısla görüştü.

'Danaları beğendiysen al götür sonra hesaplaşırız'

Görüşmenin ardından kendisine atılan konuma giden Başak, dolandırıcının, "Kardeşim seni karşılayacak, sen onunla fiyat konuşma. Ben sana uygun fiyata vereceğim, danaları beğendiysen al götür sonra hesaplaşırız" demesi üzerine, danaları alıp aracına yükledikten sonra 200 bin TL'lik ödemeyi söylenen hesaba gönderdi.

Hayvanları alıp köyden gideceği esnada tosunların sahibi ödemenin gerçekleşmediğini söyleyince Başak, dolandırıldığını anladı. Yıllardır kurban bayramlarında hayvan alım satımı yapan aile, Nuri Başak'ın deyimiyle tongaya düştü. Defalarca aramasına rağmen dolandırıcıya ulaşamayan Başak, kurban alım satımı yapanları bayram öncesi dolandırıcılara karşı uyardı.

Dolandırıcı iki tarafı da ayarlayıp, fiyat konuşmalarını engelledi

Sosyal medyada gördüğü danaları almak isterken dolandırılan Nuri Başak, akılalmaz dolandırıcılık tuzağını şöyle anlattı:

"Babamla kurbanlık alım satımı yapıyoruz. Kurban Bayramı yaklaşırken bu süre zarfında babamı biri arıyor ve 'elimde 2 dana var çok sıkışık olduğum için acilen satacağım' diyor. Dolandırıcı, daha sonra babama 2 dananın videolarını ve konumunu attı. Babam da dolandırıcıya güvenip danayı almak için gitti. Dolandırıcı babama 'gittiğin konumda kardeşim seni karşılayacak, sen hiç kardeşimle fiyat konuşma ve ben sana uygun fiyata vereceğim danaları beğendiysen al götür sonra hesaplaşırız' dedi.

Babamla birlikte gidip danaları yükledik. Babam, dana sahibiyle hiç pazarlık yapmadı. Dolandırıcı, danaların sahibine de 'benim abim gelecek, sen fiyat konuşma danaları yükle gitsin' demiş. Mal sahibini de bu şekilde ayarlamış. Ödeme kısmına gelince dolandırıcı babama yazmaya başladı, 'danaları beğendiysen parayı at' dedi. Babam da parayı hesaptan attı. Danaları yükledik çıkacağız, mal sahibi 'abi parayı attınız ama henüz gelmedi' diyerek bizi durdurdu. Biz dekontları gösterdik, mal sahibi de 'ben senin kardeşinle alışveriş yaptım ama telefonları açmıyor' dedi. Babam mal sahibine 'benim kardeşim yok' dese de bu şekilde dolandırıcıların tuzağına düştük."

"Normalde 250 bin TL değerindeydi, tongaya geldik"

Tosunların fiyatlarının uygun olduğu için tuzağa düştüklerini ifade eden Başak, kurban alımı esnasında vatandaşları dikkat etmeleri konunda uyararak "Para gitti, biz de şikayetçi olduk. Normalde o tosunlar 250 bin TL değerindeydi ama dolandırıcı çok sıkıştığım için satıyorum deyince tongaya geldik. Açıkçası ava giderken avlandık. Bizim başımıza geldi başka kimsenin başına gelmesin" dedi.