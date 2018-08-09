Kurbanlıklar için 10 milyar lira harcanacak

09 Ağustos 2018

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurbanlıklar için, bu yıl ödeyecek tutarın tahmini olarak 10 milyar 67 milyon lirayı bulacağını hesapladıklarını söyledi.

Bayraktar, yaklaşan Kurban Bayramı nedeni ile yaptığı basın toplantısında, kurbanlıkların fiyatları ile ilgili açıklama yaptı.

Şemsi Bayraktar, "Canlı kilogram olarak büyükbaş hayvan fiyatları, satışların en fazla olduğu üç büyük ilimizden, İstanbul’da Avrupa yakasında 19 ile 23, Anadolu yakasında 23 ile 25, Ankara’da 18 ile 22, İzmir’de 17 ile 22 lira arasında değişmektedir. Küçükbaş hayvan fiyatları ise canlı kilogram olarak, İstanbul’da Avrupa yakasında 24 ile 26, Anadolu yakasında 25 ile 28, Ankara’da 18 ile 20, İzmir’de 22 ile 26 lira düzeyinde seyretmektedir" bilgilerini paylaştı.

"Ülke ortalamasında fiyatlar, geçen yıla göre, büyükbaşta yüzde 8,6, küçükbaşta ise yüzde 11,2 oranında artmıştır" diyen Bayraktar, "Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, ülkemizde, 2014 yılı Kurban Bayramı’nda 880 bin büyükbaş, 2 milyon 500 bin küçükbaş, 2015 yılı Kurban Bayramı’nda 867 bin büyükbaş, 2 milyon 700 bin küçükbaş, 2016 yılında 920 bin büyükbaş, 2 milyon 950 bin küçükbaş, 2017 yılında ise 817 bin 805 büyükbaş, 2 milyon 720 bin 271 küçükbaş hayvan kurban olarak kesildi" değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, "Bu yıl yaklaşık 850 bin büyükbaş, 2,8 milyonun küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 650 bin hayvan kesileceği tahmininden yola çıkılacak olursa Kurbanlıklar için, bu yıl, halkımızın ödeyeceği tutarın tahmini olarak 10 milyar 67 milyon lirayı bulacağını hesaplıyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA