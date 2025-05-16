Kurbanlıklarda sıkı pazarlık başladı! Besiciler hem küçükbaş hem büyükbaş için fiyat verdi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen besiciler belediyelerin kendilerine tahsis ettikleri yerlerde alıcılarla buluşurken, kurban alışverişinde sıkı pazarlık yaşanıyor.

Derince'deki hayvan pazarında da büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar fiyatları ile dikkat çekiyor. Dağ ve yaylalarda gezerek, doğal ortamda beslenen büyükbaş kurbanlıkların fiyatı ortalama 130 bin TL ile 220 bin TL arasında değişirken, küçükbaş kurbalık fiyatı ise 23 bin ile 30 bin TL arasında alıcı buluyor.

Bütçeye göre kurban hisseleri 4 ile 7 arasında değişiyor

20 yıldır her bayram öncesi Derince'ye geldiğini belirtten besici Ünal Solmaz, 6 ay hayvanları dağda otlatıp, son 6 ayda da kuru besiye aldıklarını belirterek, "Kekik gibi doğal otlarla beslenen hayvanlarımızın eti çok lezzetli oluyor. Bu yıl 27 büyükbaş getirdim. Fiyatlarımız 130 bin TL ile 200 bin TL arasında değişiyor. Bütçeye göre 4 ila 7 hisseli hayvanlarımız mevcut. A6 numaralı alandayız, müşterilerimizi bekliyoruz" dedi.

Küçükbaş kurbalıklarda fiyarlar 23 bin TL'den başlıyor

Van'dan gelen Metin Demir ise hayvanlarının canlı ağırlıklarının 95 ile 100 kilo arasında değiştiğini belirterek, "Bu yıl yaklaşık 120 küçükbaş hayvan getirdik. Fiyatlar 23-24 bin TL'den başlıyor, 30 bin TL'ye kadar çıkıyor" diye konuştu.

'Kurbanlık ortalama hisse fiyatı 30 bin TL'

Besicilik yapan Servet Senen de, kurbanlıkların sağlık kontrollerinden geçtiğini belirterek şunları söyledi:

"Hayvanlarımız veteriner hekimler tarafından kontrol edilerek pazara getiriliyor. En ufak bir sağlık sorunu olan hayvan zaten kurban olmaz, buraya getirilmez. Ortalama hisse fiyatı 30 bin TL civarında. 5 kişilik büyükbaş hayvanlar 150 bin TL, 7 kişilikler ise 210-220 bin TL arasında değişiyor."