Kurdaki dalgalanma araç kiralamayı da vurdu

Koronavirüs salgını ile ortaya çıkan çip krizi ve kurda yaşanan dalgalanmalar otomotiv sektörünü de olumsuz etkilemeye devam ediyor. Araç fiyatlarında 11 aylık artış oranı yüzde 28'e dayanırken, vatandaşlar alternatif olarak kiralama seçeneğine yöneldi. Kiralamada ise son dönemdeki iptallerde dikkat çekti.

Miniyol verilerine göre araç kiralama iptallerinin yüzde 30'u findeks kredi notundan kaynaklandı. İptallerin yüzde 54'ü kullanıcı talebinden, yüzde 16'sı ise kredi kartından kaynaklanan sorunlardan dolayı yaşandı.

Şirketin kurucu ortağı Yaşar Çelik, “Araç kiralamada rezervasyon iptallerinin yüzde 54’ünün kullanıcı talebi, yaş yetersizliği, değişiklik vb. etkenlerden, yüzde 16’lık kısmının kredi kartı ile ilgili problemlerinden, yüzde 30’u ise findeks kredi notu yetersizliğinden kaynaklanıyor. Son dönemde kredi notundan dolayı iptallerin, diğer etmenlere göre daha fazla olduğunu gördük. Bunun sebebi ise döviz kurundaki dalgalanmalar. Döviz kurunun her bir kuruş yükselişinde şirketler ve kişiler üzerindeki yük artıyor. Bu da olumsuz durumlara sebep olabiliyor. Çünkü kredi notu sadece kredi kullanırken değil; araç kiralama, cep telefonu veya beyaz eşya alırken de önemli bir gösterge olarak kullanılıyor. Kişinin kredi notları oluşturulurken ise banka hizmet geçmişine bakılıyor” ifadelerini kullandı.