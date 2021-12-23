Kurdaki düşüşü yansıtmayanlar için denetimler artacak
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dövizdeki düşüşü fiyata yansıtmayanlara karşı denetimlerin artarak süreceğini açıkladı.
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ANKARA (DÜNYA)
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda döviz kurundaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimin artarak devam edeceğini söyledi.
Bakan Muş, “Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını hukukunu kimseye çiğnetmeyiz” dedi.