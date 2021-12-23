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Kurdaki düşüşü yansıtmayanlar için denetimler artacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dövizdeki düşüşü fiyata yansıtmayanlara karşı denetimlerin artarak süreceğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ANKARA (DÜNYA)

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda döviz kurundaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimin artarak devam edeceğini söyledi.

Bakan Muş, “Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını hukukunu kimseye çiğnetmeyiz” dedi.