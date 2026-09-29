Küre’de 27 bin ton metal bakır üretimi

Hayati ARIGAN/KASTAMONU

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Kastamonu’nun Küre il­çesinde yerin yaklaşık 1.000 metre altında üre­tim yapan Eti Bakır, 2027’de 1,3 milyon ton tüvenan ve 27 bin ton metal bakır üretimi hedefliyor. Eti Bakır Küre İşletmesi Genel Müdürü Serkan Ömer Koç, şir­ketin Kastamonu’daki üretim faaliyetlerine ilişkin yaptığı de­ğerlendirmede, işletmenin yıllık üretiminin cevher yapısına göre değişebildiğini ancak 2027 için yaklaşık 1,3 milyon ton tüvenan üretimi planladıklarını söyle­di. Bu üretimden yaklaşık 27 bin ton metal bakır elde edilmesi­nin hedeflendiğini belirten Koç, Küre’de çıkarılan cevherin zen­ginleştirme tesisinde yaklaşık yüzde 17,5 bakır içeren konsant­re haline getirildiğini anlattı. Konsantre daha sonra İnebolu Limanı üzerinden Samsun’da­ki izabe tesisine gönderiliyor ve burada yüzde 99,99 saflıkta me­tal bakıra dönüştürülüyor. Koç, Küre’de üretilen bakı­rın tamamının iç pi­yasaya verildiği­ni belirterek, “Eti Bakır’ın tüm işlet­meleri olarak Tür­kiye’nin ihtiyacı­nın yaklaşık yüzde 25’ini karşılayabiliyo­ruz” dedi. Küre’den çı­kan ikinci ürün olan pirit de üretim zincirinin başka bir halkasında değerlendirili­yor. Çankırı’nın Kurşunlu ilçe­sindeki demiryolu istasyonuna taşınan pirit, buradan Mardin Mazıdağı’ndaki entegre tesise gönderiliyor. Burada pirit içeri­sindeki kobaltın ve fosfatın de­ğerlendirilmesiyle gübre üreti­mi gerçekleştiriliyor. Küre’deki üretimin önemli bölümü yeral­tında gerçekleştiriliyor. Koç’un verdiği bilgiye göre, işletmede bugüne kadar 80 bin metre ga­leri ilerlemesi sağlandı. Üretim yöntemi gereği açılan boşluklar yeniden doldurulurken, halen yaklaşık 27 bin metrelik bölüm açık durumda bulunuyor. İşlet­menin en üst kotundan yaklaşık 1.000 metre aşağıya inildiğini belirten Koç, ana ulaşım yolla­rının uzunluğunun da yaklaşık 7,5 kilometreye ulaştığını söyle­di. Şirketin yapay zekânın yeral­tı madenciliğinde kullanımına ilişkin gelişmeleri de takip etti­ğini kaydeden Koç, teknolojinin üretim güvenliği ve verimlilikte önem kazandığını belirtti.

800 kişilik istihdam

Bakırın, elektrikli araçlardan cep telefonlarına, otomasyon sistemlerinden enerji altyapı­sına kadar çok sayıda alanda kullanılmasının talebi artırdı­ğını belirten Koç, Küre’de son üç yıldır yıllık metal bakır üreti­minin yaklaşık 27 bin ton sevi­yesinde devam ettiğini, gelecek yıl için de aynı seviye­nin hedeflendiğini söyledi. Üretimin yanı sıra, istihdama da katkı sağlanıyor. İşletme­de yaklaşık 800 kişi çalışırken, 400’ü Küre ve çevresinden ge­liyor. Koç, işe alımda önceliği Küre ve yakın ilçelere verdikle­rini, işletmenin aynı zamanda bir meslek okulu gibi çalıştığını söyledi. Çalışanlar kaynakçılık, elektrikçilik, kepçe ve yeraltı ekipmanları operatörlüğü gibi alanlarda eğitim ve sertifikas­yon programlarından geçirili­yor. Son 1,5-2 yılda işletmeden yaklaşık 250 madencinin Afri­ka’daki Türk şirketlerine geç­tiğine işaret eden Koç, Küre’de yetişen bir çalışanın bugün Af­rika’daki Türk şirketlerinden birinde işletme müdürü olarak görev yaptığı da belirtti.

Kadın hentbolda şampiyona için 27 sporcu hazırlanıyor

Eti Bakır’ın desteklediği Kastamonu Dinamik Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Türkiye’nin farklı illerinden yetenekli kızları Kastamonu’da buluşturdu. Dört yıl önce Süper Lig’den düştükten sonra kapanma noktasına gelen kulüp, bugün, sağlanan destekle 47 sporcuya ulaştı. 1. Lig, genç, yıldız, küçük ve lise takımlarıyla mücadele eden kulüp, iki yıl sonra düzenlenecek ISF Liseler Dünya Şampiyonası’na katılmak için de yaklaşık 27 genç sporcuyla hazırlık yapıyor. Takım son dört yılda iki Türkiye şampiyonluğu ve iki Türkiye üçüncülüğü elde ederken, her yıl yaklaşık 7-8 oyuncusunu milli takım seviyesine taşıyor. Kulübün Antrenörü Fatih Muhammed İkbal, sağlanan desteğin genç sporcuların eğitim ve spor hayatlarını birlikte sürdürmesini sağladığını söyledi.