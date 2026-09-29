Küre’de 27 bin ton metal bakır üretimi
Kastamonu Küre’de üretilen bakırın tamamı iç piyasaya verilerek, Türkiye ihtiyacının yüzde 25’i karşılanıyor. Son üç yıldır yıllık metal bakır üretiminin yaklaşık 27 bin ton seviyesinde devam ettiği, 2027 için de aynı seviyenin ve 1,3 milyon ton da tüvenan üretiminin hedeflendiği bildirildi.
Hayati ARIGAN/KASTAMONU
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Kastamonu’nun Küre ilçesinde yerin yaklaşık 1.000 metre altında üretim yapan Eti Bakır, 2027’de 1,3 milyon ton tüvenan ve 27 bin ton metal bakır üretimi hedefliyor. Eti Bakır Küre İşletmesi Genel Müdürü Serkan Ömer Koç, şirketin Kastamonu’daki üretim faaliyetlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, işletmenin yıllık üretiminin cevher yapısına göre değişebildiğini ancak 2027 için yaklaşık 1,3 milyon ton tüvenan üretimi planladıklarını söyledi. Bu üretimden yaklaşık 27 bin ton metal bakır elde edilmesinin hedeflendiğini belirten Koç, Küre’de çıkarılan cevherin zenginleştirme tesisinde yaklaşık yüzde 17,5 bakır içeren konsantre haline getirildiğini anlattı. Konsantre daha sonra İnebolu Limanı üzerinden Samsun’daki izabe tesisine gönderiliyor ve burada yüzde 99,99 saflıkta metal bakıra dönüştürülüyor. Koç, Küre’de üretilen bakırın tamamının iç piyasaya verildiğini belirterek, “Eti Bakır’ın tüm işletmeleri olarak Türkiye’nin ihtiyacının yaklaşık yüzde 25’ini karşılayabiliyoruz” dedi. Küre’den çıkan ikinci ürün olan pirit de üretim zincirinin başka bir halkasında değerlendiriliyor. Çankırı’nın Kurşunlu ilçesindeki demiryolu istasyonuna taşınan pirit, buradan Mardin Mazıdağı’ndaki entegre tesise gönderiliyor. Burada pirit içerisindeki kobaltın ve fosfatın değerlendirilmesiyle gübre üretimi gerçekleştiriliyor. Küre’deki üretimin önemli bölümü yeraltında gerçekleştiriliyor. Koç’un verdiği bilgiye göre, işletmede bugüne kadar 80 bin metre galeri ilerlemesi sağlandı. Üretim yöntemi gereği açılan boşluklar yeniden doldurulurken, halen yaklaşık 27 bin metrelik bölüm açık durumda bulunuyor. İşletmenin en üst kotundan yaklaşık 1.000 metre aşağıya inildiğini belirten Koç, ana ulaşım yollarının uzunluğunun da yaklaşık 7,5 kilometreye ulaştığını söyledi. Şirketin yapay zekânın yeraltı madenciliğinde kullanımına ilişkin gelişmeleri de takip ettiğini kaydeden Koç, teknolojinin üretim güvenliği ve verimlilikte önem kazandığını belirtti.
800 kişilik istihdam
Bakırın, elektrikli araçlardan cep telefonlarına, otomasyon sistemlerinden enerji altyapısına kadar çok sayıda alanda kullanılmasının talebi artırdığını belirten Koç, Küre’de son üç yıldır yıllık metal bakır üretiminin yaklaşık 27 bin ton seviyesinde devam ettiğini, gelecek yıl için de aynı seviyenin hedeflendiğini söyledi. Üretimin yanı sıra, istihdama da katkı sağlanıyor. İşletmede yaklaşık 800 kişi çalışırken, 400’ü Küre ve çevresinden geliyor. Koç, işe alımda önceliği Küre ve yakın ilçelere verdiklerini, işletmenin aynı zamanda bir meslek okulu gibi çalıştığını söyledi. Çalışanlar kaynakçılık, elektrikçilik, kepçe ve yeraltı ekipmanları operatörlüğü gibi alanlarda eğitim ve sertifikasyon programlarından geçiriliyor. Son 1,5-2 yılda işletmeden yaklaşık 250 madencinin Afrika’daki Türk şirketlerine geçtiğine işaret eden Koç, Küre’de yetişen bir çalışanın bugün Afrika’daki Türk şirketlerinden birinde işletme müdürü olarak görev yaptığı da belirtti.
Kadın hentbolda şampiyona için 27 sporcu hazırlanıyor
Eti Bakır’ın desteklediği Kastamonu Dinamik Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Türkiye’nin farklı illerinden yetenekli kızları Kastamonu’da buluşturdu. Dört yıl önce Süper Lig’den düştükten sonra kapanma noktasına gelen kulüp, bugün, sağlanan destekle 47 sporcuya ulaştı. 1. Lig, genç, yıldız, küçük ve lise takımlarıyla mücadele eden kulüp, iki yıl sonra düzenlenecek ISF Liseler Dünya Şampiyonası’na katılmak için de yaklaşık 27 genç sporcuyla hazırlık yapıyor. Takım son dört yılda iki Türkiye şampiyonluğu ve iki Türkiye üçüncülüğü elde ederken, her yıl yaklaşık 7-8 oyuncusunu milli takım seviyesine taşıyor. Kulübün Antrenörü Fatih Muhammed İkbal, sağlanan desteğin genç sporcuların eğitim ve spor hayatlarını birlikte sürdürmesini sağladığını söyledi.