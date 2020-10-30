Küresel altın talebi 11 yılın en düşük seviyesinde

30 Ekim 2020

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, küresel altın talebi 2020 yılının üçüncü çeyreğinde COVID-19 salgını ve beraberinde gelen ekonomik etkisiyle son 11 yılın en düşük düzeyine geriledi.

Yatırımcıların altın stoklamak için acele etmemeleri ve merkez bankalarının 10 yıldır ilk kez altın satmaları talebin düşmesine yol açtı.

Diğer yandan, COVID-19 salgını da mücevher amaçlı altın talebini olumsuz etkiledi.

WGC verilerine göre Çin ve Hindistan'ın mücevher piyasalarında üçüncü çeyrekte görülen toparlanma piyasanın canlanması için yeterli olmadı.

Temmuz-Eylül döneminde küresel altın talebi 2019'un aynı dönemine göre yüzde 19 azalarak 892,3 ton ile 2009 3'ncü çeyrekten bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Yılın ilk 9 ayında da altın talebi yüzde 10 azalarak 2 bin 972,1 ton seviyesine indi. Bu, 2009 yılından bu yana görülen en düşük talep oldu.