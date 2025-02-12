Küresel askeri harcamalarda artış!

Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün (IISS) raporuna göre, küresel askeri harcamalar 2024'te bir önceki yıla göre reel olarak yüzde 7,4'lük arttı ve 2,46 trilyon dolara yükseldi.

Ukrayna'da süren savaşın askeri harcamaları yükselttiği düşünülüyor.

Harcamaların küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya oranı

IISS tarafından küresel askeri yeteneklerin ve savunma ekonomisinin yıllık değerlendirmesini içeren "Askeri Denge 2025" kitabı, 14-16 Şubat'ta düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) öncesi Londra'da basın toplantısıyla tanıtıldı.

Raporda, "Küresel askeri harcamalarda reel olarak büyüme 2023'te yüzde 6,5 iken, 2024'te yüzde 7,4'e yükseldi. 2022'de ise bu oran yüzde 3,5 idi. Sahra Altı Afrika hariç tüm bölgelerde askeri harcamalar 2024'te reel olarak büyüdü." denildi.

Raporda, bu harcamaların küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının geçen yıl yüzde 1,94'e yükseldiği, 2022'de ortalama yüzde 1,59 ve 2023'te yüzde 1,80 olarak kayıtlara geçtiği kaydedildi.

Rusya'nın toplam askeri harcamaları

Rusya'nın toplam askeri harcamalarının reel olarak yüzde 41,9 artarak 145,9 milyar dolara ulaştığı bildirilen raporda, geçen yıl Rusya'nın askeri harcamalarının, satın alma gücü paritesine göre 462 milyar dolara denk geldiği belirtildi.

Raporda, "Rusya'nın askeri harcamaları yüzde 41,9 artarak savunma bütçesini GSYH'nin yüzde 6,7'sine eş değer hale getirmiştir ki bu da satın alma gücü paritesi açısından Avrupa'nın toplam savunma harcamalarıyla karşılaştırılabilir." ifadesi kullanıldı.

Avrupa'nın askeri harcamaları

İngiltere ve 27 üyeli Avrupa Birliği (AB) dahil olmak üzere Avrupa savunma bütçelerinin geçen yıl yüzde 11,7 artarak 457 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.

Avrupa'nın askeri harcamalarının 2014 yılına kıyasla, 10 senelik periyotta nominal olarak yüzde 50'lik artış kaydettiği bildirildi.

Raporda, Almanya'nın savunma bütçesinin geçen yıl yüzde 23 artarak 86 milyar dolara ulaştığı ve 30 seneyi aşkın süredir ilk kez İngiltere'nin 81 milyar dolarlık savunma bütçesini geçtiği belirtildi. Geçen yıl Çin'in askeri harcamalarının yüzde 7 artarak 235 milyar dolara ulaştığı vurgulandı.