Küresel bakır piyasası Mart ayında 17 bin ton fazla verdi

Uluslararası Bakır Çalışma Grubu (ICSG), yayımladığı aylık bültende küresel rafine bakır piyasasına ilişkin son verileri paylaştı. Verilere göre, Mart 2025’te dünya genelinde 17 bin tonluk bakır arz fazlası oluştu. Bu rakam, Şubat ayında kaydedilen 180 bin tonluk fazlaya göre önemli ölçüde düşüşe işaret ediyor.

Yılın ilk üç ayında ise toplam arz fazlası 289 bin ton olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu miktar 268 bin tondu.

Mart ayında dünya genelinde rafine bakır üretimi 2,43 milyon metrik ton olurken, tüketim 2,41 milyon metrik ton seviyesinde kaldı. Bu da küresel piyasada üretimin tüketimi aşmaya devam ettiğini gösterdi.

Bakır, başta inşaat ve enerji sektörü olmak üzere birçok endüstride kritik öneme sahip bir metal olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle piyasadaki arz-talep dengesi, fiyatlar ve ekonomik beklentiler açısından yakından izleniyor.