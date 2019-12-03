Küresel borç rekordan rekora koşuyor
Küresel kriz sonrası yaşanan parasal bolluğun etkisiyle özel şirket ve hanehalkı borçları 250 trilyon dolarla tarihi rekor düzeye ulaştı. Bu rakam, dünyanın toplam GSYH’sinin üç katına denk geliyor. Yer yüzündeki her bir kişi başına düşen borç miktarı ise 32 bin 500 dolara yükseldi.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.