"Küresel bozulmalarda hızlı aksiyon almak son derece önemli"

17 Temmuz 2020

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, COVID-19 krizine kararlı ve hızlı müdahale etmenin çok önemli olduğuna işaret ederek daha yeşil bir ekonomi inşa etmek için bir şans olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Salgının ekonomik etkilerinin zaman içinde düzeltilebileceğini ifade eden Schnabel, küresel ısınmanın etkilerinin tersine çevirmenin çok daha zor olduğunu ve harekete geçmemenin bedelinin her gün daha da yükseldiğini belirtti.

Daha yeşil bir ekonominin zayıflayan girişimcilik döngüsünü kırmak için bir fırsat olduğunu ve düşük karbon salınımlı ekonomiye geçiş maliyetini azaltacağını açıklayan Schnabel, merkez bankalarının iklim mücadelesinde oynamaları gereken role kimi geleneksel zorlamaların da dahil olması gerektiğine işaret ederek, "Küresel ısınma fiyat istikrarını da etkiliyor." dedi.