Küresel büyüme beklentisinde aşağı revizyon

02 Nisan 2019

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) küresel ticaretin 2018'in 4'üncü çeyreğinde yüzde 0.3 daraldığını açıklarken, bu yıl ise yüzde 2.6 büyüyeceğini tahmin etti. Bu beklenti daha önce yüzde 3.7 olarak öngörülen seviyenin altında bulunuyor. Küresel ticaret 2018'in tamamında ise yüzde 3 arttı.

WTO yıllık tahmini düşürmesine gerekçe olarak yeni gümrük vergileri ve misilleme önlemleri, ekonomik büyümenin yavaşlamasını, finansal piyasalardaki oynaklığı ve gelişmiş ülkelerde sıkılaşan para politikasını gösterdi.

WTO'nun başında bulunan Roberto Azevedo, "Ticaret gerilimlerinin arttığı göz önüne alınırsa kimse bu tahminlere şaşırmamalı. Bu kadar yüksek seviyede belirsizlik var olduğunda, ticaret ekonomik büyümeyi sürdürmede rolünü tam olarak oynayamaz. Elbette başka unsurların da rolü oluyor, ancak artan ticaret gerilimi ana etken. ABD ve Çin arasındaki gerilimlerin büyük rol oynadığı açık" dedi.

Azevedo İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının etkisine dair öngörüde bulunmadı.

Bu arada WTO ticaret hacminin 2018'de sadece hafif düzeyde artmasına rağmen, dolar değerinin kısmen petrol fiyatlarındaki yüzde 20 artış nedeniyle yüzde 10 yükselerek 19.48 trilyon dolara çıktığını açıkladı.

Kaynak: Reuters