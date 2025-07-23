Küresel çelik üretimi haziranda geriledi

Dünya genelinde ham çelik üretimi Haziran 2025’te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 düşerek 151,4 milyon tona geriledi. Türkiye’nin üretimi de yüzde 3,5 azalarak 2,9 milyon tona indi.

Dünya Çelik Birliği verilerine göre Çin’in üretimindeki yüzde 9,2’lik sert düşüş dikkat çekerken, Hindistan yüzde 13,3 artışla pozitif ayrıştı. Ocak-Haziran döneminde ise küresel üretim yüzde 2,2 azalırken, Türkiye’nin ilk yarı üretimi yüzde 1,7 düşüşle 18,3 milyon ton oldu.

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), Haziran 2025’e ilişkin küresel ham çelik üretim verilerini açıkladı. Rapora göre, dünya genelinde ham çelik üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 düşerek 151,4 milyon tona geriledi.

Veriler, çelik üretiminde en büyük düşüşün Çin’de yaşandığını gösterdi. Dünyanın en büyük üreticisi konumundaki Çin, Haziran ayında üretimini yüzde 9,2 azaltarak 83,2 milyon ton seviyesine çekti. Bu, küresel üretim gerilemesinde en büyük paya sahip oldu.

Türkiye’nin ham çelik üretimi aynı ayda yüzde 3,5 azalarak 2,9 milyon ton olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye, üretimde düşüş yaşayan ülkeler arasında yer aldı.

Bazı büyük üretici ülkelerdeki Haziran ayı ham çelik üretimi şöyle gerçekleşti:

Hindistan: yüzde 13,3 artışla 13,6 milyon ton

Japonya: yüzde 4,4 düşüşle 6,7 milyon ton

ABD: yüzde 4,6 artışla 6,9 milyon ton

Rusya: yüzde 7,4 düşüşle 5,6 milyon ton

Güney Kore: yüzde 1,8 düşüşle 5,0 milyon ton

Almanya: yüzde 15,9 düşüşle 2,7 milyon ton

Brezilya: yüzde 0,5 düşüşle 2,8 milyon ton

İran: yüzde 15,5 düşüşle 2,2 milyon ton

Yılın ilk yarısına bakıldığında ise küresel ham çelik üretimi yüzde 2,2 düşüşle 934,3 milyon ton olarak gerçekleşti. Türkiye’nin Ocak-Haziran dönemi üretimi de yüzde 1,7 düşerek 18,3 milyon ton seviyesine indi.

Dünya genelinde talep daralması, ekonomik belirsizlikler ve yüksek maliyetler çelik üretiminde frene basılmasına neden olurken, Hindistan gibi bazı ülkeler ise yatırımlar ve iç talep desteğiyle pozitif ayrışmayı sürdürüyor.