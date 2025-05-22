Küresel çelik üretimi nisanda azaldı, Türkiye'de yükseldi

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), Nisan 2025’e ilişkin ham çelik üretim verilerini açıkladı. Verilere göre, küresel ham çelik üretimi, Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalarak 155,7 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Worldsteel’in raporuna dahil olan 69 ülkenin üretim verileri doğrultusunda, dünyanın en büyük üreticisi konumundaki Çin, Nisan ayında 86 milyon ton çelik üretimiyle yatay bir seyir izledi.

Bazı ülkelerde artış, bazılarında düşüş kaydedildi

Dünya genelinde çelik üretiminde önemli paya sahip ülkelerden Çin, üretimini 86 milyon tonla geçen yılki seviyede sabit tutarken, Hindistan yüzde 5,6’lık artışla 12,9 milyon ton üretime ulaştı. Japonya'nın üretimi yüzde 6,4 düşüşle 6,6 milyon tona, ABD'nin üretimi ise yüzde 0,3 azalarak yine 6,6 milyon tona geriledi.

Öte yandan Rusya’da üretim yüzde 5,1 düşüşle 5,8 milyon tona, Güney Kore’de yüzde 2,5 azalarak 5 milyon tona, Almanya’da ise yüzde 10,1’lik düşüşle 3 milyon tona düştü. Brezilya 2,6 milyon tonla üretimini yüzde 3,1 azaltırken, İran yüzde 4,6 artışla 3,3 milyon ton üretim gerçekleştirdi.

Türkiye’nin üretiminde artış

Nisan ayında Türkiye'nin ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 artarak 3 milyon tona yükseldi.

Ancak yılın ilk dört ayını kapsayan Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin toplam üretimi, yüzde 1 düşüşle 12,3 milyon ton olarak kaydedildi. Aynı dönemde küresel üretim ise yüzde 0,4 azalarak 624,4 milyon ton oldu.