Küresel çelik üretimi sert düştü, Türkiye yükselişte!

Dünya Çelik Birliği'nin (Worldsteel) verilerine göre, Ekim 2025'te 70 ülkenin toplam ham çelik üretimi 143,3 milyon ton olarak kaydedildi. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,9'luk düşüşe işaret ediyor. Küresel üretimdeki gerilemede Çin'in sert düşüşü belirleyici olurken, Hindistan, ABD, Türkiye ve İran üretim artışıyla öne çıktı.

Türkiye'nin ekim ayındaki ham çelik üretimi, geçen yılın aynı dönemindeki 3,1 milyon tondan 3,2 milyon tona çıktı.

Ocak-Ekim döneminde dünya geneli üretim 1 milyar 517,6 milyon ton olurken, bu miktar yıllık bazda yüzde 2,1 düşüş anlamına geliyor.

Ülkelerin üretim performansı

Ekim ayında Çin'in üretimi 72 milyon tonla yüzde 12,1 geriledi. Hindistan 13,6 milyon ton ile yüzde 5,9, ABD ise 7 milyon tonla yüzde 9,4 artış kaydetti. Japonya 6,9 milyon tonla yüzde 1, Rusya 5,3 milyon tonla yüzde 6,2, Güney Kore 5,1 milyon tonla yüzde 5,8 düşüş yaşadı. Almanya 3,1 milyon ton ile yüzde 3, Brezilya 3 milyon ton ile yüzde 2,7 geriledi. İran ise 3,3 milyon ton üretimle yüzde 12 artış göstererek dikkat çekti.

Ocak-Ekim döneminde Çin düşüyor, Hindistan ve Türkiye yükselişte

10 aylık dönemde Çin'in toplam üretimi 817,9 milyon tonla yüzde 3,9 azalırken, Hindistan 136 milyon tonla yüzde 10, ABD 68,4 milyon tonla yüzde 2,8 artış kaydetti.

Japonya yüzde 4,1, Rusya yüzde 4,9, Güney Kore yüzde 3,6, Almanya yüzde 9,9, Brezilya yüzde 1,8, İran ise yüzde 1 geriledi.

Türkiye ise 31,3 milyon tonluk üretimle yüzde 1,2 artış kaydetti.

Bölgelerin üretim performansı

- Afrika: 2 milyon ton, yüzde 0,8 artış

- Asya & Okyanusya: 102,4 milyon ton, yüzde 8,2 düşüş

- AB (27): 10,8 milyon ton, yüzde 3,5 düşüş

- Diğer Avrupa: 3,6 milyon ton, yüzde 3,8 artış

- Orta Doğu: 5,4 milyon ton, yüzde 9,2 artış

- Kuzey Amerika: 9,1 milyon ton, yüzde 4,7 artış

- Rusya & BDT + Ukrayna: 6,4 milyon ton, yüzde 5,1 düşüş

- Güney Amerika: 3,7 milyon ton, yüzde 1,1 düşüş