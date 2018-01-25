Küresel çelik üretimi yüzde 5,3 arttı

25 Ocak 2018

2017 yılında küresel ham çelik üretiminde Çin'den gelen destek ile artış yaşandı.

WorldSteel tarafından açıklanan verilere göre, küresel ham çelik üretimi geçen yıl yüzde 5,3 artışla 1 milyar 691,2 milyon ton oldu.

WorldSteel verileri şöyle:

- Dünyanın en büyük üreticisi olan Çin'in ham çelik üretimi yüzde 5,7 artışla 831,7 milyon ton oldu.

- Japonya'nın ham çelik üretimi yüzde 0,1 düşüşle 104,7 milyon ton, Hindistan'ın yüzde 6,2 artışla 101,4 milyon ton olarak gerçekleşti.

- ABD'nin üretimi yüzde 4,0 artışla 81,6 milyon tona yükseldi.

- Rusya'nın üretimi yüzde 1,3 artışla 71,3 milyon ton, Güney Kore'nin yüzde 3,7 artışla 71,1 milyon ton oldu.

- Avrupa'nın en büyük üreticisi Almanya'da üretim yüzde 3,5 artışla 43,6 milyon tona çıktı.

- Türkiye üretimde 8.sırada yer aldı ve yüzde 13,1 artışla ilk 10 ülke arasında en fazla üretim artışı gösteren ülke oldu. Üretim 37,5 milyon ton olarak açıklandı.

- Brezilya yüzde 9,9 artış 34,4 milyon ton ve İtalya yüzde 2,9 artış 24,0 milyon ton ile ilk 10'u tamamladı.

- Global üretim Aralık ayında yüzde 3,9 artışla 138,1 milyon ton olarak gerçekleşti.

- Kapasite kullanım oranı Aralık'ta yüzde 69,5'e indi ve yılın en düşük seviyesinde kapandı.

Çin’in çelik hamlesi piyasaları dengeleyecek