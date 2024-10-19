Küresel danışmanlık devi yatırım için iki sektörü işaret etti: Firmalar için büyük fırsat

Şirketlere ve yatırımcılara danışmanlık veren Simon-Kucher’in 30 ülkede ofisi bulunuyor. Almanya merkezli şirketin CEO’su Mark Billige, küresel ekonomideki zorlanmanın Avrupa, Amerika ve Çin’de de yaşandığına dikkat çekiyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Billige bu dönemlerde yatırımların daha az riskli alanlara kaydığını söylüyor. Ancak Billige Türkiye'nin stratejik konumu ile hâlâ cazip bir yatırım destinasyonu olduğuna dikkat çekiyor. Billige göre, Avrupa, Orta Doğu ve Asya pazarlarına erişim açısından Türkiye ticaret ve lojistik bakımından da oldukça önemli bir konumda.

'Türkiye firmalar için vazgeçilemeyecek bir fırsat'

Yine Türkiye'nin artan genç nüfusu ile ciddi bir tüketim pazarına sahip olduğunu belirten Simon-Kucher CEO’su, "Bu, firmalar için vazgeçilemeyecek bir fırsat alanı oluşturuyor. Bu avantajlar sayesinde, birçok firmanın Türkiye’ye yatırım yapma isteği ve burada var olma arzusu devam ediyor” dedi.

Şirketin Orta Doğu sorumlusu Mert Terzioğlu da kârlılığın en önemli hedef olduğunu ifade ederek, 2025’in finansal açıdan daha pozitif geçmesini beklediklerini söyledi.

Yatırım için inşaat ve otomotiv sektörünü işaret etti

Faiz düşüşü beklentisine dikkat çeken Terzioğlu, "Faizlerin düşmesi kredi kullanımının artmasına ve paraya ulaşmanın kolaylaşmasına neden olacak. Türkiye’de en çok kredinin kullanıldığı sektörler inşaat ve otomotiv sektörleri, bu nedenle bu iki sektörde bir iyileşme bekliyoruz." dedi.

Terzioğlu, "İnşaat sektörü, özellikle konut satışlarını artırarak, beyaz eşya ve inşaat malzemeleri gibi birçok yan sektörü de olumlu etkileyecek. Kredilere erişim kolaylaştıkça, bu iki sektörün Türkiye’de daha da ivme kazanacağı öngörülüyor" ifadelerini kullandı.