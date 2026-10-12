Küresel dizel krizinde alarm: UEA'dan 32 ülkeye acil çağrı

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Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), küresel dizel piyasasında artan arz sıkıntısı nedeniyle 32 üye ülkeye acil stoklarını daha hızlı kullanıma açma çağrısında bulundu.

UEA Başkanı Fatih Birol, 15 Ekim'de yapılacak yönetim kurulu toplantısı öncesinde, mart ayında kararlaştırılan rezerv salımı taahhütlerini henüz tamamlamayan ülkelerin süreci hızlandırmasını istedi.

Dizel arzına öncelik verilecek

Birol, rezervlerini henüz piyasaya sürmeyen ülkelerin özellikle dizel arzına öncelik vermesi gerektiğini belirtti. Taahhütlerini tamamlayan ülkelerden ise ilave dizel salımının gerekli olup olmadığını, miktarını ve zamanlamasını değerlendirmelerini istedi.

Gündemde 100 milyon varil var

ABD'nin, dizel fiyatlarıyla mücadelede yeterli adım atmayan Avrupa ülkelerine ihracat yasağı tehdidinde bulunmasının ardından G7 ülkeleri, acil stoklardan 100 milyon varile kadar ham petrol ve dizel salımı konusunda anlaşmıştı. Ancak Avrupa Birliği ülkeleri, bu adımın yeni bir rezerv taahhüdünden çok mart ayında alınan kararların uygulanması anlamına geldiğini savunuyor.

Tarihin en büyük rezerv kararı alınmıştı

UEA üyesi 32 ülke, İran savaşının ardından mart ayında acil petrol rezervlerinden 400 milyon varil salınmasını kararlaştırmıştı. Bu karar, ajans tarihindeki en büyük rezerv salımı olmuştu.

Gözler 15 Ekim'de

Suudi Arabistan'daki petrol ve enerji altyapısına yönelik saldırıların yeniden artması da arz güvenliğine ilişkin endişeleri güçlendirdi.

UEA'nın 15 Ekim'deki toplantısında, mevcut taahhütlerin hızlandırılması ve ek dizel salımı ihtiyacının değerlendirilmesi bekleniyor.