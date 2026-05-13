Küresel ekonomi için dört farklı petrol senaryosu: Fed'in faiz planı değişebilir!

Orta Doğu'da patlak veren savaş enerji piyasalarında sert dalgalanmalara yol açarken barış umudu belirsizliğini koruyor. Ülkeler yaşanan enerji şokuna karşı kritik petrol rezervlerini devreye alırken peş peşe yeni tedbiler açıklıyor.

Küresel ekonominin geleceğine dair kapsamlı bir rapor yayımlayan bankacılık devi Morgan Stanley de petrol piyasalarındaki belirsizliklerin gölgesinde Fed'in faiz politikalarından küresel resesyon riskine kadar uzanan dört farklı alternatif senaryoya dikkat çekiyor.

Bankanın temel beklentisi ve büyüme öngörüleri

Morgan Stanley temel senaryosunda Orta Doğu'daki gerilimin zamanla azalacağını, bu süreçte enflasyonda geçici bir yükseliş beklese de Fed'in temkinli para politikasını sürdüreceğini ve küresel büyümenin genel eğilimini koruyacağını öngörüyor.

Bununla birlikte Morgan Stanley, piyasa koşullarındaki olası değişimlerin para politikası üzerinde ciddi etkiler yaratabileceği uyarısında bulunarak, ekonomik görünüm açısından en kritik unsurun çatışmaların seyri olduğuna dikkat çekiyor.

Enflasyon baskısı ve faiz artış ihtimalleri

Raporun birinci senaryosunda, petrol şokunun beklenenden hızlı gerilemesi ve tüketici güveninin artmasıyla oluşacak harcama canlılığı ele alınıyor. Servet etkisinin iş yatırımlarını desteklemesi sonucu enflasyonun yükseleceği ve Fed’in 2027 yılında 100 baz puanlık faiz artışına gidebileceği öngörülüyor.

Yapay zeka etkisi ve resesyon riski

İkinci senaryoda yapay zekanın verimliliği artıracağı öngörüsüyle işsizlik oranının 2026’da yüzde 4,5’e, 2027’de ise yüzde 4,8’e çıkması ve Fed’in 2027 yılının başında faiz indirim döngüsüne başlaması muhtemel görülüyor.

Üçüncü senaryoda ise enerji maliyetlerinin kalıcı yükselişi ve çekirdek enflasyonunun 2026’da yüzde 3,1, 2027’de yüzde 2,8 seviyesinde kalması ve Fed’in politika faizini 2027 sonuna kadar yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutması bekleniyor.

Dördüncü ve en karamsar senaryoda ise petrol fiyatlarının 2026’nın üçüncü çeyreğine kadar varil başına 140-160 dolar seviyesine fırlaması, bu sürecin de küresel çapta resesyona yol açabileceğine dikkat çekiliyor.

EIA petrol fiyat tahminlerini güncelledi

Öte yandan ABD Enerji Bilgi İdaresi de (EIA) yıl sonuna ilişkin 96 dolar seviyesinde olan Brent petrol fiyatı tahminini yüzde 1,2 düşürerek varil başına 94,85 dolara revize etti. EIA ayrıca 2027 yılı için de Brent petrol fiyatının ortalama 79,39 dolar seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü. Tahminler, uzun vadede petrol fiyatlarında kademeli bir gerileme beklendiğine işaret etti.