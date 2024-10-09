Küresel ekonomi için kırmızı alarm! Ticaret yolları tehdit altında: 5 yıl içinde edilecek zarar...

İngiliz sigorta ve reasürans şirketi Lloyd's of London, küresel ekonominin önümüzdeki beş yıl içinde potansiyel jeopolitik çatışmalar nedeniyle 14,5 trilyon dolarlık bir kayıp riskiyle karşı karşıya olduğunu düşünüyor. Şirket tarafından yayımlanan raporda, artan jeopolitik gerilimlerin ve olası çatışmaların küresel ticareti, tedarik zincirlerini ve önemli ekonomik sektörleri olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.

Lloyd's, dünya genelinde yaşanan siyasi ve askeri gerginliklerin ekonomik büyüme üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekerek, bu tür çatışmaların büyük ticaret yollarını kapatabileceğini ve küresel ekonomide ciddi bir daralmaya yol açabileceğini belirtti.

Küresel ticaret yolları tehdit altında

Lloyd's tarafından yapılan açıklamada, "Dünya ithalat ve ihracatının yüzde 80’inden fazlası (yaklaşık 11 milyar ton mal) herhangi bir zamanda denizde gerçekleştiğinden, jeopolitik bir çatışma nedeniyle büyük ticaret yollarının kapanması, dirençli bir ekonomi için gereken kaynaklara yönelik en büyük tehditlerden biridir" ifadelerini kullandı.

Kritik sektörler risk altında

Küresel ekonomi üzerindeki bu potansiyel etki, sadece ithalat ve ihracatın değil, aynı zamanda enerji, ulaşım ve üretim sektörlerinin de ciddi biçimde etkilenmesine neden olabilir. Ticaret yollarının kapanması, tedarik zincirlerinde büyük aksamalara ve maliyetlerin hızla artmasına yol açabilir.

Uzmanlara göre, bu tür jeopolitik riskler, dünya genelinde iş gücü kayıplarından yatırımın azalmasına, finansal piyasaların istikrarsızlaşmasından enerji kaynaklarına erişim sorunlarına kadar geniş bir yelpazede etki yaratabilir.

14,5 trilyon dolarlık ekonomik kayıp

Lloyd's’un tahminlerine göre, olası bir jeopolitik kriz durumunda küresel ekonomi, önümüzdeki beş yıllık süreçte 14,5 trilyon dolara kadar ekonomik kayıpla karşılaşabilir. Bu kayıp, dünya ekonomisinin GSYİH’sının önemli bir kısmını oluşturuyor ve uzun vadeli küresel büyüme hedeflerini baltalayabilir.